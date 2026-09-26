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- Auto Ram Prasad: బిగ్ బాస్ కే స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఆటో రామ్ ప్రసాద్, జబర్దస్త్ కమెడియన్ లో ఈ కోణం కూడా ఉందా?
Auto Ram Prasad: బిగ్ బాస్ కే స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఆటో రామ్ ప్రసాద్, జబర్దస్త్ కమెడియన్ లో ఈ కోణం కూడా ఉందా?
Auto Ram Prasad: జబర్ధస్త్ నుంచి బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 లోకి అడుగు పెట్టాడు ఆటో రామ్ ప్రసాద్. ఎప్పుడు నవ్వుతూ, నవిస్తూ.. ఆటో పంచ్ లతో సందడి చేసే రామ్ ప్రసాద్.. ఒక్క సారిగా సీరియస్ అయ్యాడు. ఏకంగా బిగ్ బాస్ కే వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా
అనుకోని మలుపులు తిరుగుతున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు...
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ప్రస్తుతం అత్యంత ఆసక్తికరమైన మలుపులతో దూసుకుపోతోంది. హౌస్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఎమోషన్స్, గొడవలు, కంటెస్టెంట్ల మధ్య రగిలే ఘర్షణలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సీజన్ 10 ను అంతకు మించి అన్నట్టుగా డిజైన్ చేసింది టీమ్. ఎప్పుడు ఏ ట్విస్ట్ వస్తుందో తెలియక.. ఆడియన్స్ లో ఉత్కంఠ పెరిగిపోతోంది. ఇక ఈ సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ లో బుల్లితెరపై తన ఆటో పంచ్లతో లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న జబర్దస్త్ స్టార్ కమెడియన్ ఆటో రామ్ ప్రసాద్ స్పెషల్ గా నిలిచాడు. ఈ సీజన్లో ఏడో కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టిన రామ్ ప్రసాద్.. తన మార్క్ కామెడీ పంచ్ లతో అలరిస్తున్నాడు. అయితే ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, అందరినీ నవ్విస్తూ ఉండే రామ్ ప్రసాద్లో సరికొత్త, సీరియస్ కోణాన్ని బిగ్ బాస్ హౌస్ వేదికగా ప్రేక్షకులు చూశారు.
కెప్టెన్సీ టాస్క్.. లెటర్స్ వివాదం
బిగ్ బాస్ హౌస్లో కెప్టెన్సీ కంటెండర్ సెలక్షన్ ప్రక్రియ ఎప్పుడూ ఉత్కంఠభరితంగానే సాగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా కంటెస్టెంట్లకు వారి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వచ్చిన లేఖలను (లెటర్స్) అర్హత లేదా టాస్క్ నిబంధనల పేరుతో చింపేయడం, ముక్కలుగా చేయడం వంటి పనులు హౌస్మేట్స్ను తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంటాయి. కుటుంబానికి దూరంగా బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉంటున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇంటి నుంచి వచ్చే ఒక చిన్న ఉత్తరం కూడా కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. అలాంటి లేఖలను నాశనం చేసే క్రమం కంటెస్టెంట్ల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలకు దారితీసింది.
బిగ్ బాస్ కే వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఆటో రామ్ ప్రసాద్..
లెటర్లను ముక్కలు చేయడం చూసిన ఆటో రామ్ ప్రసాద్ ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయ్యాడు.. అప్పటి వరకూ హౌస్ లో నవ్వులు పూయించిన ఆయన, తనలోని సరికొత్త ఆవేశాన్ని బయటకు తీశారు. "ఇంటి నుంచి వచ్చిన ఉత్తరాలను ఇలా ముక్కలు చేయడం సరికాదు. ఒకవేళ రేపు పొద్దున కుటుంబ సభ్యుల ఫ్యామిలీ ఫోటోలు వస్తే, వాటిని కూడా ఇలాగే ముక్కలు చేస్తారా? అలా చేస్తే నేను ఏమాత్రం ఒప్పుకోను. అది ఎవరు చెప్పినా సరే.. బిగ్ బాస్ను అయినా సరే ఎదిరిస్తాను" అని చాలా సీరియస్గా హెచ్చరించారు. ఆట కోసం లేదా టాస్క్ కోసం కుటుంబం, వారి భావోద్వేగాలను పక్కనబెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ మాట్లాడే రామ్ ప్రసాద్ నోటి నుండి వచ్చిన ఈ వార్నింగ్ తో హౌస్లోని మిగతా కంటెస్టెంట్లు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
కమెడియన్లోని మరో కోణం.. నాగార్జున ఏమంటాడో?
బిగ్ బాస్ షో అంటే కేవలం ఫిజికల్ టాస్క్లు, వ్యూహాలు మాత్రమే కాదు.. మనుషుల నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని, వారి భావోద్వేగాలను బయటకు తీసే వేదిక. ఆటో రామ్ ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఈ వార్నింగ్ ద్వారా ఆయన కుటుంబానికి, ఆత్మీయ అనుబంధాలకు ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారో అర్థమవుతోంది. కామెడీ స్కిట్లలో నవ్వించడమే కాకుండా, తన ఆత్మగౌరవానికి, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కు భంగం కలిగితే బిగ్ బాస్ వంటి పెద్ద వ్యవస్థనైనా ప్రశ్నించే ధైర్యం ఆయనకు ఉందని నిరూపించాడు రామ్ ప్రసాద్. మరి రామ్ ప్రసాద్ చేసిన ఈ పనికి నాగార్జున ఏరకంగా స్పందిస్తాడు. వీకెండ్ ఎపిసోడ్ లో ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఇస్తాడా? లేక వార్నింగ్ ఇస్తాడా అనేది చూడాలి.