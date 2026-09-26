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- Dorathy Box Office: రూ.1 కోటి కూడా రాలేదా? కీర్తి సురేష్ మూవీకి ఘోర అవమానం.. ఎలా ట్రోల్ చేస్తున్నారో తెలుసా
Dorathy Box Office: రూ.1 కోటి కూడా రాలేదా? కీర్తి సురేష్ మూవీకి ఘోర అవమానం.. ఎలా ట్రోల్ చేస్తున్నారో తెలుసా
కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ డైరెక్షన్లో ఇళయరాజా మ్యూజిక్తో భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన 'డోరతీ' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు కేవలం రూ.69 లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసి అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది.
వివాదాల్లో 'డోరతీ': తొలిరోజు వసూళ్లలో డ్రాప్
కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ డైరెక్షన్, ఇళయరాజా మ్యూజిక్ కాంబినేషన్లో సెప్టెంబర్ 25న 'డోరతీ' సినిమా రిలీజైంది. సనంత్, 'మొదరాత్రి' ఫేమ్ రిషికాంత్, కీర్తి సురేష్ లాంటి స్టార్లు ఉన్నప్పటికీ.. మొదటి రోజే ఈ సినిమా ఆడియన్స్ నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటోంది.
ముందే మొదలైన వివాదం
సినిమా రిలీజ్కు ముందే ఇళయరాజా ఇంటర్వ్యూలు, ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ నుంచి లీకైన సమాచారంతో నెటిజన్లు ఈ సినిమా కథను పసిగట్టారు. వాళ్లు అనుకున్నట్టే థియేటర్లో సినిమా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో ఓ రేంజ్లో ఆడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా థర్డ్ జెండర్ గుర్తింపు గురించి చెబుతూ.. మరో పదేళ్లలో వాళ్లే ఎక్కువగా ఉంటారంటూ సినిమాలో పెట్టిన ఒక డైలాగ్ ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.
బాక్సాఫీస్ షాక్: రూ.1 కోటి కూడా రాలేదు!
లింగ వివక్ష ఉండకూడదనే కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మిక్స్డ్ టాక్ వస్తోంది. ఇళయరాజా మ్యూజిక్, కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్తో భారీగా ప్రమోషన్స్ చేసినా.. తొలిరోజు ఈ సినిమా కేవలం రూ.69 లక్షలు మాత్రమే రాబట్టిందని బాక్సాఫీస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తమిళ నాట కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ సినిమాకు కనీసం కోటి రూపాయలు కూడా రాకపోవడం కోలీవుడ్ వర్గాలను షాక్కు గురిచేసింది. శని, ఆదివారాల్లో కలెక్షన్స్ పెరిగితేనే ఈ సినిమా గట్టెక్కుతుంది.
నెటిజన్ల ఫైర్: బలవంతంగా రుద్దారా?
డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ కొన్ని విషయాలను నార్మలైజ్ చేయాలని చూడటం కరెక్ట్ కాదని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఎప్పటిలాగే తన సొంత అభిప్రాయాలను బలవంతంగా రుద్ది సినిమా మొత్తాన్ని చెడగొట్టాడని సోషల్ మీడియాలో విమర్శిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్లో జరుగుతున్న ఈ నెగెటివ్ ప్రచారం వల్లే ఫస్ట్ షో తర్వాత థియేటర్లకు వెళ్లేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపించలేదని తెలుస్తోంది.
తప్పుదోవ పట్టించిన ప్రమోషన్స్?
ప్రమోషన్స్ టైమ్లో కీర్తి సురేష్ను మెయిన్ లీడ్గా చూపించడమే ఈ సినిమాకు పెద్ద మైనస్ అయిందని జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. టీజర్, ట్రైలర్లో అసలు కథను దాచిపెట్టి ఆడియన్స్ను మోసం చేశారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రేక్షకులను ముందే ప్రిపేర్ చేయకుండా.. అసలు విషయాన్ని దాచిపెట్టి చేసిన ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు సినిమాకే పెద్ద భారంగా మారాయనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.