- Bhooth Bangla: ఈ ఏడుగురు స్టార్స్ లో బాగా చదువుకుంది ఎవరో తెలుసా ? వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవే
Bhooth Bangla: ఈ ఏడుగురు స్టార్స్ లో బాగా చదువుకుంది ఎవరో తెలుసా ? వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవే
అక్షయ్ కుమార్ కొత్త సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' రిలీజ్ అయింది. ప్రేక్షకులనుంచి ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ తీసిన ఈ హారర్ కామెడీ సినిమాను 120 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
భూత్ బంగ్లా స్టార్ కాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్
డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' రిలీజ్ సందర్భంగా, ఈ సినిమాలోని స్టార్స్ ఎవరెవరు ఎంత చదువుకున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అక్షయ్ కుమార్
అక్షయ్ కుమార్ 12వ తరగతి పాసయ్యారు. ముంబైలోని డాన్ బాస్కో హైస్కూల్లో చదివారు. గురునానక్ ఖల్సా కాలేజీలో చేరినా, మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి మధ్యలోనే చదువు ఆపేశారు. ఆ తర్వాత బ్యాంకాక్లో థాయ్ బాక్సింగ్ నేర్చుకున్నారు.
వామికా గబ్బి
వామికా గబ్బి చండీగఢ్లోని సెయింట్ జేవియర్స్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత చండీగఢ్లోని డీఏవీ కాలేజీ నుంచి ఆర్ట్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. చదువుతో పాటే చిన్నప్పటి నుంచి నటన, థియేటర్లో పనిచేశారు.
టబు
టబు హైదరాబాద్లోని సెయింట్ ఆన్స్ హైస్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత ముంబైలోని సెయింట్ జేవియర్స్ కాలేజీలో చేరారు. అక్కడ రెండేళ్లు చదివాక, సినిమాల్లో కెరీర్ కోసం చదువు మధ్యలోనే ఆపేశారు.
పరేష్ రావల్
పరేష్ రావల్ లయన్స్ జుహు హైస్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత ముంబైలోని నర్సీ మోంజీ కాలేజీలో ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేశారు. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత, ఆయన థియేటర్లో అడుగుపెట్టి, ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లోకి వచ్చారు.
రాజ్పాల్ యాదవ్
రాజ్పాల్ యాదవ్ తన ప్రాథమిక విద్యను షాజహాన్పూర్లో పూర్తి చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకు నటనపై ఆసక్తి ఉండేది. 12వ తరగతి తర్వాత, లక్నోలోని భారతేందు నాట్య అకాడమీ, ఢిల్లీలోని నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో నటనలో డిప్లొమా చేశారు.
జీషు సేన్గుప్తా
జీషు సేన్గుప్తా కోల్కతాలోని హెరాంబ చంద్ర కాలేజీ నుంచి ఎకనామిక్స్లో డిగ్రీ పొందారు. ఆయన తన పాఠశాల విద్యను కోల్కతాలోని జూలియన్ డే స్కూల్లో పూర్తి చేశారు.
మిథిలా పాల్కర్
మిథిలా పాల్కర్ ముంబైలోని మోడరన్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఎంఎంకే కాలేజీ నుంచి మాస్ మీడియాలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. అంతేకాకుండా, లాస్ ఏంజిల్స్లోని స్టెల్లా అడ్లర్ స్టూడియో ఆఫ్ యాక్టింగ్లో యాక్టింగ్ కోర్సు కూడా చేశారు.
