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- Chiranjeevi: బాలయ్య బతికిపోయాడు, చిరంజీవి దెబ్బకి చిత్తైపోయిన వెంకటేష్.. 1997లో ఏం జరిగిందంటే?
Chiranjeevi: బాలయ్య బతికిపోయాడు, చిరంజీవి దెబ్బకి చిత్తైపోయిన వెంకటేష్.. 1997లో ఏం జరిగిందంటే?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన `హిట్లర్`, బాలయ్య నటించిన `పెద్దన్నయ్య`, విక్టరీ వెంకటేష్ నటించిన `చిన్నబ్బాయి` సినిమాలు ఒకేసారి విడుదలయ్యాయి. ఇందులో వెంకీ బలయ్యారు. అసలేం జరిగిందంటే?
1997లో చిరు, బాలయ్య, వెంకీ మధ్య పోటీ
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సంక్రాంతి సీజన్కు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఈ పండుగ సందర్భంగా తమ అభిమాన హీరోల సినిమాలను థియేటర్లలో చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ముఖ్యంగా అగ్ర హీరోల సినిమాలు ఒకేసారి విడుదలైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎవరు పైచేయి సాధిస్తారనే చర్చలు జోరుగా సాగుతాయి. సినిమా వసూళ్లు, కథానాయకుల నటన, అభిమానుల సందడి ఇలా ఎన్నో అంశాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తాయి. 1997లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే కనిపించాయి.
టాలీవుడ్లో సంక్రాంతి పోటీ అంటేనే అభిమానులకు పండగ. ఒకే సీజన్లో ఇద్దరు స్టార్ హీరోల సినిమాలు విడుదలైతేనే థియేటర్ల దగ్గర సందడి ఓ రేంజ్లో ఉంటుంది. అలాంటిది మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణ, విక్టరీ వెంకటేష్ వంటి ముగ్గురు అగ్ర హీరోల సినిమాలు ఒకే సంక్రాంతి సీజన్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తే ఆ హంగామా ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. సరిగ్గా అలాంటి ఆసక్తికరమైన పోటీనే 1997 సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ చూసింది. మరి ఆ టైమ్లో విన్నర్ ఎవరు? బలైంది ఎవరు? అనేది చూస్తే.
చిరంజీవికి కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిన హిట్లర్
1997 జనవరి 4న మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన `హిట్లర్` సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కొంతకాలంగా ఆశించిన విజయాలు అందుకోలేకపోతున్న చిరంజీవి ఈ సినిమాతో తిరిగి విజయాల బాట పట్టాలని అభిమానులు కోరుకున్నారు. ఏడాదికి పైగా విరామం తర్వాత వచ్చిన ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే హిట్లర్ మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
చిరంజీవి నటన, కుటుంబ భావోద్వేగాలతో కూడిన కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంతో ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్లో కీలకమైన కమ్బ్యాక్గా నిలిచింది. మెగాస్టార్ మళ్లీ తన విజయ పరంపరను కొనసాగించగలరని ఈ చిత్రం నిరూపించింది. ఈ మూవీకి ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వం వహించగా, ఇందులో రంభ హీరోయిన్గా నటించింది. రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక పాత్రలో కనిపించారు.
బాలకృష్ణ పెద్దన్నయ్యతో మరో విజయం
చిరంజీవి `హిట్లర్` విడుదలైన ఆరు రోజులకు జనవరి 10న నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన `పెద్దన్నయ్య` విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. దర్శకుడు శరత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందే మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అంతకుముందు బాలకృష్ణ, శరత్ కలయికలో వచ్చిన `వంశానికి ఒక్కడు` విజయవంతం కావడంతో ఈ కాంబినేషన్పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
`పెద్దన్నయ్య`లో బాలకృష్ణ తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని సాధించింది. దీంతో సంక్రాంతి పోటీలో చిరంజీవి తర్వాత బాలకృష్ణ కూడా విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇందులో రోజా, ఇంద్రజ హీరోయిన్లుగా నటించారు. రోజా నటన కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది.
వెంకటేష్ చిన్నబ్బాయికి నిరాశ
ఇదే జనవరి 10న విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా, దిగ్గజ దర్శకుడు కె. విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన `చిన్నబ్బాయి` కూడా విడుదలైంది. విజయవంతమైన సినిమాలతో మంచి ఫామ్లో ఉన్న వెంకటేష్కు, ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు కె. విశ్వనాథ్ తోడవడంతో ఈ చిత్రంపైనా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
అయితే చిన్నబ్బాయి మాత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచినప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని సాధించలేకపోయింది. ఇందులో రమ్యకృష్ణ, రవళి హీరోయిన్లుగా నటించారు.
చిరంజీవి దెబ్బకి బాలయ్య సేఫ్, వెంకీ చిత్తు
మొత్తంగా 1997 సంక్రాంతి సీజన్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ అభిమానులకు ఆనందాన్ని పంచింది. `హిట్లర్`తో చిరంజీవి విజయవంతమైన కమ్బ్యాక్ అందుకోగా, పెద్దన్నయ్యతో బాలకృష్ణ మరో విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. మరోవైపు `చిన్నబ్బాయి` ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. మెగాస్టార్ దెబ్బకి చిత్తైపోయాడు వెంకీ.