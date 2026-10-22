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- Aadharsha Kutumbam: ఆదర్శ కుటుంబం వాయిదా వల్ల మేము నష్టపోయాం.. నాగవంశీకి నిర్మాత చురకలు
Aadharsha Kutumbam: ఆదర్శ కుటుంబం వాయిదా వల్ల మేము నష్టపోయాం.. నాగవంశీకి నిర్మాత చురకలు
ద్ద సినిమాల విడుదల తేదీల మార్పులతో చిన్న చిత్రాల నిర్మాతలు నష్టపోతున్నారని ధీరజ్ మొగిలినేని అన్నారు. ఇప్పటికే ఖరారు చేసుకున్న విడుదల ప్రణాళికలు దెబ్బతింటున్నాయని పేర్కొన్నారు.
విడుదల తేదీల మార్పులపై ధీరజ్ అసంతృప్తి
పెద్ద సినిమాల విడుదల తేదీలను పదేపదే మార్చడం వల్ల ఇప్పటికే తమ చిత్రాల విడుదలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్న చిన్న సినిమాల నిర్మాతలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని నిర్మాత, పంపిణీదారుడు ధీరజ్ మొగిలినేని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై నిర్మాత నాగవంశీ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకుండానే పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. పెద్ద చిత్రాల విడుదల తేదీల్లో మార్పులు చేసినప్పుడు, వాటి ప్రభావం చిన్న సినిమాలపై ఎలా ఉంటుందో కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
నవంబర్ 5కు మారిన సమ్మర్ హాలిడేస్ విడుదల
ధీరజ్ మొగిలినేని ప్రస్తుతం ‘సమ్మర్ హాలిడేస్’ అనే చిన్న బడ్జెట్ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా తొలుత అక్టోబర్ 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉంది. అయితే వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమా విడుదల తేదీ మారడంతో ఆయన తన చిత్రాన్ని వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మొదట అక్టోబర్ 9న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 30కు మార్చారు. దీంతో అదే తేదీన విడుదల చేయాలనుకున్న ‘సమ్మర్ హాలిడేస్’ను నవంబర్ 5కు వాయిదా వేసినట్లు ధీరజ్ తెలిపారు.
మరోసారి మార్కెటింగ్ కోసం అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి
తన సినిమా విడుదల కోసం ఇప్పటికే మార్కెటింగ్పై గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఖర్చు చేశానని, విడుదల సజావుగా జరిగేందుకు పంపిణీదారులతోనూ చర్చలు జరిపానని ధీరజ్ వెల్లడించారు. ఇప్పుడు విడుదల తేదీ మారడంతో మరోసారి ప్రచారం, విడుదల ఏర్పాట్లు, ఇతర ఖర్చుల కోసం అప్పు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ వంటి పెద్ద సినిమాలకు ఇలాంటి సమస్యలు పెద్దగా ప్రభావం చూపకపోవచ్చని, అయితే తనలాంటి చిన్న సినిమాలపై మాత్రం ఈ మార్పులు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని అన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం ‘లెనిన్’ సినిమా విషయంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని గుర్తుచేశారు. సరైన సమాచారాన్ని ముందుగా అందించకుండా విడుదల తేదీలను పదేపదే మార్చడం వల్ల ఇప్పటికే తమ సినిమాల విడుదలకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్న నిర్మాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆరోపించారు.
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమను ఉదాహరణగా ప్రస్తావించిన నిర్మాత
విడుదల తేదీల విషయంలో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని కూడా ధీరజ్ ప్రస్తావించారు. ధనుష్ తన సినిమా విడుదల తేదీని సర్దుబాటు చేసుకుని ‘జైలర్ 2’ చిత్రానికి మార్గం కల్పించారని, అలాగే సూర్య సినిమా విడుదల తేదీ ఇప్పటికే ఖరారైన నేపథ్యంలో దానికి ఇబ్బంది కలగని తేదీని ఎంచుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇతర చిత్రాల విడుదల ప్రణాళికలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం అని ఈ ఉదాహరణ ద్వారా వివరించారు.
పెద్ద నిర్మాతల మధ్య సమన్వయం అవసరం
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోనూ నిర్మాతలు ఇదే విధమైన సమన్వయాన్ని పాటించాలని ధీరజ్ అన్నారు. పెద్ద సినిమాల నిర్మాతలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని విడుదల తేదీల విషయంలో సర్దుబాట్లు చేసుకుంటారని, అయితే చిన్న సినిమాలు నిర్మించే వారికి అదే స్థాయిలో ప్రాధాన్యం లభించడం లేదని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే విడుదల తేదీలను ప్రకటించిన లేదా ఖరారు చేసుకున్న ఇతర సినిమాలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పెద్ద చిత్రాల నిర్మాతలు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ విషయంలో సరైన సమాచార మార్పిడి లేకపోవడం వల్ల స్పష్టమైన సమన్వయ లోపం ఏర్పడుతోందని ధీరజ్ వ్యాఖ్యానించారు.