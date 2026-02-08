- Home
- Entertainment
- Balakrishna vs Rajasekhar: ప్రేమికులరోజు స్పెషల్గా రాజశేఖర్తో పోటీ పడి అడ్రస్ లేకుండాపోయిన బాలకృష్ణ సినిమా ఇదే
Balakrishna vs Rajasekhar: ప్రేమికులరోజు స్పెషల్గా రాజశేఖర్తో పోటీ పడి అడ్రస్ లేకుండాపోయిన బాలకృష్ణ సినిమా ఇదే
ప్రేమికుల రోజు లవ్ స్టోరీస్, కామెడీ చిత్రాలు బాగా ఆడతాయని భావిస్తారు. కానీ యాక్షన్ మూవీస్ కూడా ఆడతాయి. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా బాలయ్య మూవీకి చుక్కలు చూపించారు రాజశేఖర్.
బాలయ్య మూవీకి చుక్కలు చూపించిన రాజశేఖర్
బాక్సాఫీసు వద్ద పెద్ద సినిమాల మధ్య ఎప్పుడూ పోటీ ఉంటుంది. పెద్ద పండుగల సమయంలో ఈ పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్గానూ చాలా సినిమాలు పోటీపడుతుంటాయి. ఈ వారం కూడా గట్టిపోటీ ఉంది. అయితే 2007లో ప్రేమికుల రోజు స్పెషల్ గా కొన్ని సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో రాజశేఖర్తో పోటీ పడి బాలయ్య సినిమా చిత్తైపోయింది. పెద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఇదే కాదు, ఏకంగా మూడు సినిమాలు అడ్రస్ లేకుండా పోయాయి.
బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిన `ఎవడైతే నాకేంటి` మూవీ
2007లో ప్రేమికుల రోజు స్పెషల్ వచ్చిన రాజశేఖర్ చిత్రం `ఎవడైతే నాకేంటి`. వి సముద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సంవృతా సునీల్ హీరోయిన్గా నటించింది. రఘువరన్, భాను చందర్, కళాభవన్ మణి, ముమైత్ ఖాన్తోపాటు భారీ తారాగణం నటించింది. సామా చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 9న విడుదలైంది. వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్ గా వచ్చింది. బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. చాలా రోజులుగా విజయాలు లేని రాజశేఖర్కి కమ్ బ్యాక్ అయ్యేలా చేసింది. అప్పటి రాజకీయాలపై సెటైరికల్గా రూపొందిన చిత్రమిది. ఇందులో రాజశేఖర్ మేజర్గా, రాజకీయ నాయకుడిగా కనిపిస్తారు. తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే ఈ మూవీతో పోటీ పడ్డ సినిమాల్లో ఒక్కటి తప్ప అన్ని చిత్రాలు పరాజయం చెందాయి.
డిజాస్టర్గా నిలిచిన బాలయ్య `మహారథి`
రాజశేఖర్ `ఎవడైతే నాకేంటి`తో పోటీ పడ్డ చిత్రాల్లో బాలయ్య హీరోగా నటించిన `మహారథి` మూవీ కూడా ఉంది. యాక్షన్ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ మూవీకి పీ వాసు దర్శకుడు. వాకాడ అప్పారావు నిర్మించారు. బాలయ్య సరసన మీరా జాస్మిన్, స్నేహ, నవనీత్ కౌర్ వంటి హీరోయిన్లు నటించారు. జయప్రద, నరేష్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. `ఎవడైతే నాకేంటి` కంటే ముందే ఈ చిత్రం విడుదలైంది. ఫిబ్రవరి 1న దీన్ని రిలీజ్ చేశారు. అయితే ప్రారంభం నుంచి డల్గా సాగింది. నెక్ట్స్ వీక్ రాజశేఖర్ మూవీ రావడంతో, దాని దెబ్బకి అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. దీంతో బాలయ్యకి పెద్ద డిజాస్టర్ పడింది.
వంశీ `అనుమానాస్పదం` కూడా పరాజయం
`ఎవడైతే నాకేంటి` సినిమాతో పోటీ పడ్డ మూవీ `అనుమానాస్పదం`. వంశీ రూపొందించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రమిది. అర్యన్ రాజేష్, హంసా నందిని జంటగా నటించారు. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 10న విడుదలైంది. బాక్సాఫీసు వద్ద డిజప్పాయింట్ చేసింది. వంశీ మూవీ అంటే మంచి అంచనాలుంటాయి. కానీ వాటిని అందుకోలేకపోయింది. రాజశేఖర్ మూవీకి హిట్ టాక్ రావడంతో ఈ చిత్రం ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించలేకపోయింది.
కల్యాణం రామ్ `లక్ష్మీ కల్యాణం`పై గట్టి దెబ్బ
రాజశేఖర్ `ఎవడైతే నాకేంటి` మూవీకి వారం తర్వాత ఫిబ్రవరి 15న విడుదలైన మరో సినిమా `లక్ష్మీ కల్యాణం`. కల్యాణ్ రామ్, కాజల్ జంటగా నటించగా తేజ దర్శకత్వం వహించారు. కే మహేంద్ర నిర్మించారు. ఈ మూవీ సైతం ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. `ఎవడైతే నాకేంటి` ముందు తేలిపోయింది. మరీ డిజాస్టర్ కాకుండా ఓ మోస్తారుగా మెప్పించింది.
రాజశేఖర్ మూవీని తట్టుకొని నిలబడ్డ `మధుమాసం`
ఇక `ఎవడైతే నాకేంటి` మూవీకి పోటీగా వచ్చిన మరో సినిమా `మధుమాసం`. సుమంత్, స్నేహ జంటగా నటించారు. చంద్ర సిద్ధార్థ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. కూల్ అండ్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ కావడంతో దీన్ని ఆడియెన్స్ బాగానే చూశారు. `ఎవడైతే నాకేంటి` యాక్షన్ఫిల్మ్, దానికి భిన్నంగా `మధుమాసం` ఉండటంతో లవర్స్ కి ఈ మూవీ మంచి ఛాయిస్గా మారింది. దీంతో ఇది కూడా బాగానే ఆడింది. కానీ ప్రేమికుల రోజు స్పెషల్గా వచ్చిన చిత్రాల్లో మాత్రం రాజశేఖర్ దే విజయం అని చెప్పొచ్చు.