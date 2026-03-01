- Home
రాశీఖన్నా యంగ్ ఏజ్లోనే లవ్ బ్రేకప్ అయ్యిందట. దీంతో తనకు ఆరోగ్య సమస్య వచ్చిందని, కానీ ఆ తర్వాత మరో వ్యక్తితో డేటింగ్ చేయడం వల్ల వెయిట్ తగ్గిపోయిందట. క్రేజీ విషయాన్ని బయటపెట్టింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్తో అలరించబోతున్న రాశీఖన్నా
స్టార్ హీరోయిన్ రాశీఖన్నా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాతో రాబోతుంది. ఆమె `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`లో నటించింది. ఈ మూవీ ఈ నెల 26న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రాశీఖన్నాకి సంబంధించిన విషయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆమె తన డేటింగ్ విషయాలను బయటపెట్టింది. తాను రెండు సార్లు లవ్ లో పడ్డట్టు వెల్లడించింది. యంగ్ ఏజ్లోనే బ్రేకప్ అయ్యిందట.
యంగ్ ఏజ్లో రాశీఖన్నా బ్రేకప్
`ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రాశీఖన్నా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. ఇందులో రాశీఖన్నా మాట్లాడుతూ, తనకు యంగ్ ఏజ్లోనే బ్రేకప్ అయ్యిందట. దీంతో చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్లినట్టు తెలిపింది. దీని కారణంగా తను బాగా బరువు పెరిగిందట. థైరాయిడ్ కూడా వచ్చిందట. తాను ఏం చేసినా బరువు తగ్గలేదట. జిమ్కి వెళ్లినా కూడా బరువు తగ్గలేదు. థైరాయిడ్ అనేది ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ కంటే, అదొక మానసిక సమస్య అని తెలిపారట.
డేటింగ్తో బరువు తగ్గిన రాశీఖన్నా
అయితే ఆతర్వాత కొన్ని రోజులకు తాను మరోసారి లవ్ లో పడిందట. మరో వ్యక్తి తన జీవితంలోకి వచ్చాడట. అతనితో డేటింగ్ చేసిందట. దీంతో ఆ తర్వాత తనకు తెలియకుండానే వెయిట్ తగ్గిందట. అది చాలా అమెజింగ్గా అనిపించిందని, అది ఎలా సాధ్యమో తనకు అర్థం కాలేదని తెలిపింది రాశీఖన్నా. ప్రస్తుతం ఆమె కామెంట్స్ వైరల్ అవుతుంది. మొత్తంగా ఇప్పటికే రెండుసార్లు డేటింగ్లో పడిందని చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఆమె డేటింగ్లోనే ఉందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం రాశీఖన్నా స్లిమ్గా ఉంది. నయా లుక్లో ఆకట్టుకుంటోంది.
ఉస్తాద్ తో సక్సెస్ అందుకునేందుకు రాశీ ప్రయత్నం
రాశీఖన్నా చివరగా `తెలుగు కదా` చిత్రంలో నటించింది. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ మూవీ పెద్దగా ఆడలేదు. ఇక ప్రస్తుతం ఆమె పవన్ కళ్యాణ్తో `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. పవన్తో రాశీఖన్నా తొలిసారి నటించిన చిత్రమిది. హరీష్ శంకర్ రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల మరో హీరోయిన్. ఈ మూవీతో తాను స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ కావాలని ప్లాన్ చేసుకుంటోంది రాశీఖన్నా.
రాశీఖన్నా సినిమాలు
రాశీఖన్నాకి వరుసగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కానీ సక్సెస్ రావడం లేదు. అదే సమయంలో పెద్ద హీరోలతో ఛాన్స్ లు కూడా రావడం లేదు. దీంతో మీడియం రేంజ్ మూవీస్కే పరిమితమయ్యింది రాశీ. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో మూడు హిందీ సినిమాలు, ఒక తమిళ చిత్రం ఉంది. వీటితో అయినా సక్సెస్ అందుకుంటుందో చూడాలి.