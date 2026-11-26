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- Ravi Mohan - Aarthi Case: రవి మోహన్, ఆర్తి విడాకుల వ్యవహారం.. సింగర్ కెనిషాకు హైకోర్టు సమన్లు
Ravi Mohan - Aarthi Case: రవి మోహన్, ఆర్తి విడాకుల వ్యవహారం.. సింగర్ కెనిషాకు హైకోర్టు సమన్లు
రవి మోహన్, ఆర్తి రవిల విడాకుల వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. సింగర్ కెనిషాను సోషల్ మీడియాలో తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతోందని ఆర్తి వేసిన పరువు నష్టం దావాలో డిసెంబర్ 3న కోర్టుకు హాజరు కావాలని చెన్నై హైకోర్టు ఆదేశించింది.
కెనిషాకు కోర్టు సమన్లు!
నటుడు రవి మోహన్ భార్య ఆర్తి రవి వేసిన పరువు నష్టం దావాలో సింగర్ కెనిషాను డిసెంబర్ 3న నేరుగా హాజరు కావాలని చెన్నై హైకోర్టు మాస్టర్ కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ రోజు కెనిషా కోర్టుకు వచ్చి తన వివరణ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే, ఆ రోజుతోనే విచారణ ముగించి తీర్పు ఇస్తామని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయాన్ని న్యూస్ పేపర్లలో కూడా ప్రకటించాలని కోర్టు చెప్పింది. ఈ తీర్పు రవి మోహన్, ఆర్తి ల వివాదంలో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.
కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం అడిగిన ఆర్తి !
రవి మోహన్, ఆర్తి విడివిడిగా ఉంటున్నారు. ఫ్యామిలీ కోర్టులో వీరి విడాకుల కేసు నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో సింగర్ కెనిషా సోషల్ మీడియాలో తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతోందని ఆర్తి చెన్నై హైకోర్టులో సివిల్ కేసు వేసింది. తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడకుండా, పోస్ట్లు పెట్టకుండా ఆపాలని, ఇప్పటికే ఉన్న పోస్ట్లను తీసేయాలని ఆమె అడిగింది. అంతే కాకుండా, రూ.1.01 కోట్లు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరింది. ఈ కేసులో 2026 మే 13న కొన్ని పోస్ట్లను తీసేయాలని కోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
పబ్లిక్గా మాట్లాడకూడదని ఇప్పటికే ఆదేశాలు!
రవి మోహన్, ఆర్తి కేసులో ఒకరిపై ఒకరు పబ్లిక్గా కామెంట్స్ చేయకూడదని చెన్నై హైకోర్టు 2025 మే 23న చెప్పింది. సోషల్ మీడియాలో పాత పోస్ట్లను కూడా తీసేయాలని చెప్పింది. కెనిషాపై ఆర్తి వేసిన మరో కేసులో, ఆమె గురించి పరువు తీసేలా మాట్లాడకూడదని 2026 మే నెలలో స్టే ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో సాక్ష్యాలను తీసుకోవడానికి మాస్టర్ కోర్టుకు పంపారు. అందుకే డిసెంబర్ 3న కెనిషాను కోర్టుకు రమ్మన్నారు.
పిల్లల్ని కలిసే ఆర్డర్ను రద్దు చేయాలని ఆర్తి పిటిషన్!
ఫ్యామిలీ కోర్టు రవి మోహన్కు పిల్లల్ని కలవడానికి ఇచ్చిన పర్మిషన్ను క్యాన్సిల్ చేయాలని ఆర్తి మరో కేసు వేసిందని తెలుస్తోంది. రవి మోహన్ మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని, అతనికి పిల్లలపై నిజమైన ప్రేమ లేదని ఆర్తి చెబుతోందట. రవి మోహన్ తన స్నేహితురాలితో కలిసి మాదక ద్రవ్యాలు వాడుతున్నట్లు ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించిందట. అయితే, ఇవి కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే, కోర్టు ఇంకా నిజమని తేల్చలేదు.
డిసెంబర్ 3న కెనిషా కోర్టుకు రావడం ఈ కేసులో కీలకం కానుంది. ఆమె వస్తే కేసు ముందుకు వెళ్తుంది. రాకపోతే ఆ రోజే తీర్పు ఇవ్వొచ్చని కోర్టు చెప్పింది. ఇంకోవైపు, పిల్లల్ని కలవడంపై ఆర్తి వేసిన పిటిషన్ విచారణ కూడా ఆసక్తిగా మారింది.
పరువు నష్టం దావా, సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు, పిల్లల్ని కలవడం.. ఇలా రవి మోహన్, ఆర్తిల వివాదం కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఫైనల్ తీర్పు వచ్చేదాకా ఈ ఆరోపణలు, కోర్టు ఆదేశాలను విడివిడిగా చూడాల్సిందే.