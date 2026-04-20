Baashha: బాషాలోని సూపర్ హిట్ పాటను రిజెక్ట్ చేసిన రజనీకాంత్.. డైరెక్టర్ భార్య మాట విని ఏం చేశాడంటే?
Baashha: 'బాషా' సినిమాలో సూపర్ హిట్ సాంగ్ని రజనీకాంత్ వద్దన్నారు. కానీ, డైరెక్టర్ పట్టుబట్టడంతో ఆ పాటను సినిమాలో పెట్టి, అది సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ పాటేంటి? దాని వెనుక ఉన్న కథేంటి? అనేది చూస్తే.
ఇండస్ట్రీ రికార్డులు తిరగదాసిన `బాషా` మూవీ
1995లో రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన 'బాషా' సినిమా అప్పట్లోనే తమిళ ఇండస్ట్రీలో కలెక్షన్ల రికార్డులు సృష్టించింది. తెలుగులో కూడా బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసింది. సురేష్ కృష్ణ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ మాస్ యాక్షన్ హీరోగా అదరగొట్టారు. ఈ చిత్రంలో నగ్మా, విజయకుమార్, జనకరాజ్, శరణ్ రాజ్ లాంటి వాళ్లు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. దేవా సంగీతం అందించిన పాటలన్నీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచాయి.
డాన్ గా రజనీకాంత్.. ఆడియెన్స్ కి పూనకాలు
ఈ సినిమా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. మొదట మామూలు మనిషిలా కనిపించే హీరో, ఆ తర్వాత పవర్ఫుల్ డాన్గా మారడమే. ఫస్టాఫ్లో ఆటో డ్రైవర్గా సైలెంట్గా ఉండే హీరో, సెకండాఫ్లో తన అసలు స్వరూపాన్ని చూపించడం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతినిచ్చింది. ముఖ్యంగా రజనీకాంత్ స్టైల్, డైలాగ్ డెలివరీ, గెటప్ ఈ సినిమాను ఒక మాస్టర్పీస్గా నిలబెట్టాయి.
ఒక్క డైలాగ్ తో సినిమా మరో లెవల్
"నేను ఒక్కసారి చెప్తే.. వంద సార్లు చెప్పినట్టు" లాంటి డైలాగులు ఇప్పటికీ పాపులరే. ఈ డైలాగే సినిమాని వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. 'బాషా' సినిమాకు మరో పెద్ద బలం దేవా అందించిన సంగీతం. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో పాటు "స్టైలు స్టైలు రా", "తంగమగన్", "ఆటో చూడు` లాంటి పాటలన్నీ ఊర్లన్నీ ఊపేశాయి.
పాట వెనక స్టోరీ
అయితే ఈ సినిమాలో ఓ పాపులర్ సాంగ్ వెనుక ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీని డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. "నీ నడంతల్ నడై అళగు" (తెలుగులో 'నువ్వు నడిస్తే నడకల రాణి') పాట రికార్డింగ్ పూర్తయ్యాక, దాన్ని సినిమాలో పెట్టాలా వద్దా అనే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందట.
పాటని రిజెక్ట్ చేసిన రజనీకాంత్
ఒకరోజు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు బ్రేక్లో డైరెక్టర్, రజనీకాంత్ ఇద్దరూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవా స్టూడియోకి వెళ్లి రికార్డ్ చేసిన పాటను విన్నారట. పాట ట్యూన్, రిథమ్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అక్కడ ఉన్నవాళ్లంతా పాటను మెచ్చుకున్నారు. కానీ, ఊహించని విధంగా రజనీకాంత్ ఆ పాటను సినిమాలో పెట్టొద్దని చెప్పారట.
రజనీ నిర్ణయంపై దేవా అప్సెట్
సినిమాలో ఇప్పటికే రెండు డ్యూయెట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయని, ఇంకో పాట పెడితే కథ ఫ్లో దెబ్బతింటుందని రజనీ చెప్పారట. అందుకే ఈ పాటను కేవలం ఆడియో రూపంలో రిలీజ్ చేద్దామని అన్నారట. రజనీకాంత్ ఈ నిర్ణయం చెప్పగానే దేవా చాలా అప్సెట్ అయ్యారు.
దర్శకుడి భార్య మాటకి ప్రయారిటీ ఇచ్చిన రజనీకాంత్
కానీ డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ మాత్రం ఆ పాట సినిమాకు చాలా ముఖ్యమని, కచ్చితంగా పెట్టాలని బలంగా నమ్మారట. ఈ విషయం రజనీకి ఎలా చెప్పాలో తెలియక ఆయన టెన్షన్గా అటూ ఇటూ తిరుగుతుంటే, రజనీకాంత్ గమనించి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్న సురేష్ కృష్ణ భార్యను అడిగారట. ఆమె ఈ పాట ఉండాలని తన కోరిక చెప్పడంతో, రజనీ ఆమె మాటకు విలువిచ్చి ఓకే చెప్పి ఆ పాటలో నటించారు. ఆ తర్వాత ఆ పాట ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే.