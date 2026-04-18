పెద్ది మూవీ టీమ్‌ రెమ్యూనరేషన్స్

`పెద్ది` స్పోర్ట్స్ ప్రధానంగా సాగే పీరియడ్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా. ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్లు ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటున్నారనేది చూస్తే.

entertainment Apr 18 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:Asianet News
రామ్‌ చరణ్‌ పారితోషికం

రామ్‌ చరణ్‌ ఈ చిత్రానికి భారీ స్థాయిలో రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకుంటున్నారు. ఆయనకు వంద కోట్లు ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. సినిమా మొత్తం బడ్జెట్‌ రూ.300 కోట్లు అని టాక్.

శివరాజ్‌ కుమార్‌ పారితోషికం

ఇందులో కన్నడ స్టార్‌ శివరాజ్‌ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన రామ్‌ చరణ్‌కి గురువుగా కనిపిస్తారట.  ఈ చిత్రానికి రూ.15కోట్లు తీసుకుంటున్నారట.

జాన్వీ కపూర్‌ రెమ్యూనరేషన్‌

ఇక రామ్‌ చరణ్‌కి జోడీగా జాన్వీ కపూర్‌ నటిస్తోంది. ఆమె ఈ చిత్రానికి రూ.4 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకుంటుందని సమాచారం.

బొమ్మన్‌ ఇరానీ పారితోషికం

మరో నటుడు బొమ్మన్‌ ఇరానీ కీలక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయనకు రూ.50లక్షల నుంచి కోటి వరకు ఇస్తున్నట్టు సమాచారం.

జగపతిబాబు పారితోషికం

ఇందులో మరో ముఖ్య పాత్రలో జగపతిబాబు నటిస్తున్నారు. ఆయన దాదాపు రెండు కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్టు టాక్‌.

దివ్యేందు శర్మ పారితోషికం

హిందీ నటుడు దివ్యేందు శర్మ మరో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఆయనది కూడా బలమైన పాత్ర అని సమాచారం. ఈ మూవీకి ఆయన కోటి రూపాయల వరకు తీసుకుంటున్నారట.

రావు రమేష్‌ పారితోషికం

మరో కీలక పాత్రలో రావు రమేష్‌ నటిస్తున్నారు. ఆయన సుమారు యాభై లక్షల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్టు టాక్.

రెహ్మాన్‌ పారితోషికం

పెద్ది సినిమాకి ఆస్కార్‌ విన్నర్‌ ఏఆర్‌ రెహ్మాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికిగానూ ఆయనకు ఐదు కోట్లు ఇస్తున్నారట.

బుచ్చిబాబు సానా పారితోషికం

`పెద్ది` మూవీకి బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయనకు సుమారు రూ.15 నుంచి ఇరవై కోట్ల వరకు పారితోషికం ఇస్తున్నారట.

