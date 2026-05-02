Casting Couch: నా ముందే బికినీ వేసుకో, చూడాలి.. హీరోయిన్ తో అసభ్యంగా డైరెక్టర్
టీవీ నటి మదాలస శర్మ తన కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎదురైన ఓ చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది. 19 ఏళ్ల వయసులో ఓ ఫిల్మ్మేకర్ మీటింగ్ పేరుతో పిలిచి, తనను ఇబ్బంది పెట్టేలా ప్రవర్తించాడని ఆమె చెప్పింది.
19 ఏళ్ల వయసులో షాకింగ్ మీటింగ్
ఓ ఇంటర్వ్యూలో మదాలస శర్మ ఈ విషయాలు చెప్పింది. 19 ఏళ్ల వయసులో ఓ ప్రముఖ ఫిల్మ్మేకర్ తనను మీటింగ్కు పిలిచాడని తెలిపింది. మొదట అంతా బాగానే ఉన్నా, తర్వాత ఆయన ప్రవర్తన ఇబ్బందికరంగా మారిందని చెప్పింది. అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి కొత్త కావడంతో చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నానని, కానీ ఆ మీటింగ్ తనకు ఓ గుణపాఠం నేర్పిందని ఆమె పేర్కొంది.
బికినీలో కంఫర్టబుల్గా ఉంటావా?
“అప్పుడు నా వయసు 19 ఏళ్లు. బికినీ వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది లేని అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నానని ఆ డైరెక్టర్ నాతో అన్నాడు. కథకు అవసరమేమో అనుకున్నా. కానీ అసలు విషయం వేరే ఉందని తర్వాత తెలిసింది” అని మదాలస చెప్పింది. మొదట ప్రొఫెషనల్గానే తీసుకున్నా, ఆ తర్వాత జరిగిన దానికి షాక్ అయ్యానని ఆమె వివరించింది.
ఇక్కడే బికినీ వేసి చూపించు
మదాలస శర్మ ఇచ్చిన గట్టి సమాధానం
ఆ డైరెక్టర్తో మదాలస ఇంకా ఇలా అంది: "నా టాలెంట్పై మీకు నమ్మకం ఉంటే నన్ను తీసుకోండి, లేదంటే డోర్ ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు”. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేశానని ఆమె చెప్పింది. ఎంత పెద్ద అవకాశం అయినా ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకోకూడదని ఆ సంఘటనతో నేర్చుకున్నానని మదాలస తెలిపింది.
తర్వాత తెలిసిన నిజం
కొన్ని రోజుల తర్వాత, అదే ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆ ఫిల్మ్మేకర్ వేరే నటిని తీసుకున్నాడని, ఆమెతో అతను రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడని మదాలసకు తెలిసింది. ఈ విషయం ఆమెను మరింత ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇండస్ట్రీలో కొన్నిసార్లు టాలెంట్ కంటే వ్యక్తిగత కారణాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారని ఆమె గ్రహించింది. అయినా, ఆ సంఘటన తర్వాత కూడా ఆమె తన కెరీర్పైనే దృష్టి పెట్టింది.