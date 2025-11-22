అన్నమయ్య సినిమా చూసి.. నాగార్జున తో ఏఎన్నార్ అన్న ఒకే ఒక్క మాట, ఏంటో తెలుసా?
అక్కినేని నట వారసుడిగా..
అక్కినేని నాగేశ్వరరావుకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నా.. చిన్నతనయుడు నాగార్జున మాత్రమే హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి సక్సెస్ అయ్యారు. అక్కినేని నట వారసుడిగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఏలాడు నాగ్. టాలీవుడ్ మన్మధుడు, టాలీవుడ్ కింగ్, యువసామ్రాట్ అన్న బిరుదులతో దూసుకుపోయాడు. నాగేశ్వరరావు ఎంత పెద్ద నటుడో అందరికి తెలుసు. తెలగు సినీపరిశ్రమకు ఎన్టీఆర్ తో పాటు ఏఎన్నార్ కూడా ఐకాన్లు గా నిలిచారు. అయితే అంత గొప్ప హీరో తనయుడిగా నాగార్జున ఎంత వరకూ సక్సెస్ అయ్యారు. నాగార్జున నటనకు ఏఎన్నార్ ఎన్ని మార్కులు వేశారు.?
అన్నమయ్య సినిమా చూసి ఏఎన్నార్ ఏమన్నారు?
నాగార్జున ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి రావడంతోనే చాలా తక్కువ కాలంలోనే శివ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు కొట్టాడు. ఈసినిమాలు ఏఎన్నార్ చూస్తున్నారు. బాగుంది అంటున్నారు. నాగార్జున లైఫ్ సెట్ అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషించారు. అయితే ఆయనలో ఏదో ఒక చిన్న లోటు అనిపించింది. అది ఎంతకీ పూర్తి అవ్వడంలేదు అని అనుకుంట్న టైమ్ లో అన్నమయ్య సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది. ఈసినిమాా చూసిన తరువాత నాగార్జునను పిలిచి ఏఎన్నార్ ఒక్కే ఒక్క మాట అన్నారట. ఇంత వరకూ నువ్వు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు.. ఈసినిమాతో నువ్వు పరిపూర్ణ నటుడివి అయ్యావు. నాకున్న ఆ ఒక్క లోటు తీరిపోయింది అని చాలా సంతోషించారట. ఈ విషయాన్ని జయప్రదం కార్యక్రమంలో ఏఎన్నార్ స్వయంగా వెల్లడించారు.
అన్నమయ్య సినిమా సక్సెస్..
ఒక కమర్షియల్ హీరో.. వరుస సక్సెస్ లదో దూసుకుపోతున్నాడు.. టాలీవుడ్ లో లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో, స్టైలీష్ లుక్స్ తో మెరిసిపోతున్న నాగార్జున సడెన్ గా అన్నమయ్య సినిమాతో అందరికి షాక్ ఇచ్చాడు. ఇంత పెద్ద సాహసం ఎలా చేయగలిగాడు అని అందరు ఆశ్చర్యపోయేలా అన్నమయ్యతో సక్సెస్ అయ్యి చూపించాడు నాగ్. అన్నమయ్య లాంటి భక్తుడి పాత్రలు కూడా తాను అద్భుతంగా చేసి చూపించగలను అని నిరూపించాడు కింగ్.ఈసినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందంటే.. ఇప్పటికీ ప్రతీ ఇంట్లో అన్నమయ్య పాటులు మారుమోగుతూనే ఉంటాయి. రాష్టపతిని కూడా కదిలించివేసిన అన్నమయ్య సినిమా.. తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రానికి మరింత పబ్లిసిటీని కలిపించింది. వసూళ్ల పరంగా నిర్మాతలకు ఎంతో లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది అన్నమయ్య.
మల్టీ టాలెంట్ తో దూసుకుపోతున్న కింగ్..
అక్కినేని నట వారసుడిగా మాత్రమే కాదు.. నాగార్జున వ్యాపారవేత్తగా కూడా తన సత్తా చాటుతున్నాడు. నాగేశ్వరరావు ఆలోచనలకు తగ్గ తనయుడిగా నిరూపించుకున్నాడు నాగ్. ఎప్పుడో తెలుగు ఇండస్ట్రీ మద్రాసులో ఉండగా.. 1970ల కాలంలోనే హైదరాబాద్ కు షిఫ్ట్ అయ్యాడు నాగేశ్వరరావు. 76 లో ఇక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియో కూడా నిర్మించాడు. ఇక నాగేశ్వరావు కు తగ్గట్టుగా ఇప్పటికీ ఈ స్టూడియోను నాగార్జున సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు. అంతే కాదు పలు వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు, నిర్మాతగా ఎన్నో సినిమాలు తెరకెక్కించారు. బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా సక్సెస్ అయ్యాడు. అతన్ని విధాలుగా అక్కినేని వారసత్వాన్ని నిలబెడుతూ.. సక్సెస్ ఫుల్ గా దూసుకుపోతున్నాడు నాగార్జున.
నాగార్జున 100 సినిమా
హీరోగా నాగార్జున ఇప్పటి వరకూ 99 సినిమాలు చేశారు. తాజాగా ఆయన 100 సినిమాకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. తమిళ యంగ్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ ను తన ఐకాన్ మూవీ డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు నాగార్జున. త్వరలో ఈ సినిమాకు సబంధించిన అప్ డేట్స్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 హోస్ట్ గా బిజీగా ఉన్నాడు నాగ్. మరో వైపు తమిళంలో వరుసగా స్టార్స్ సినిమాల్లో ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ వస్తున్నాడు. కూలీ సినిమాలో రజినీకాంత్ కు విలన్ గా నటించిన నాగార్జున, ధనుష్ కుబేరాలో కూడా కూడా మెప్పించాడు.