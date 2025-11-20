- Home
Indias Highest Paid Film Directors : దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే దర్శకులు చాలామంది ఉన్నారు. వీరిలో బాలీవుడ్ కన్నా కూడా సౌత్ దర్శకులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఒక సినిమాకు కోట్లు వసూలు చేసే టా ప్ 10 డైరెక్టర్లలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే?
టాప్ 10 ఇండియన్ కాస్ట్లీ డైరెక్టర్స్
బాలీవుడ్ నుంచి సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వరకు చాలా మంది దర్శకులు భారీగా రెమ్యునరేషన్స్ వసూలు చేస్తున్నారు. మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే రేంజ్ లో రెమ్యునరేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో సౌత్ దర్శకులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇక టాప్ 10 కాస్ట్లీ డైరెక్టర్స్ గురించి చూస్తే..
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్
బాలీవుడ్ దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఒక సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడానికి 45 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతున్న ఆయన తదుపరి సినిమా 'కింగ్'.
శంకర్
సౌత్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ కు హాలీవుడ్ రేంజ్ లో సినిమాలు చేసే సత్తా ఉంది. ఆయన చాలా పాపులర్. ఆయన ఒక సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడానికి శంకర్ 50 కోట్ల వరకూ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన రాబోయే సినిమా 'ఇండియన్ 3'.
లోకేష్ కనగరాజ్
సౌత్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ ఫేమస్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్. ప్రస్తుతం తమిళంలో ఆయన పేరే ఎక్కువగా వనిపిస్తోంది. ఇక ఒక సినిమా డైెరెక్ట్ చేసినందుకు లోకే 60 కోట్ల రూపాయల ఫీజు తీసుకుంటారు. ఆయన రాబోయే సినిమాలు 'ఖైదీ 2', 'విక్రమ్ 2'.
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ
బాలీవుడ్ మోస్ట్ పాపులర్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ఒక సినిమాకు 65 కోట్ల రూపాయల రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారు. ఆయన రాబోయే సినిమా 'లవ్ అండ్ వార్'.
సుకుమార్
సౌత్ సినిమాకు రాజమౌళి తరువాత అంత పేరు తీసుకువచ్చిన దర్శకుడు సుకుమార్. పుష్ప2 తో ఆయన చేసిన రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. ఇక ఈ హిట్ డైరెక్టర్ ఒక సినిమాకు 75 కోట్ల రూపాయల ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తారు. ఆయన రాబోయే సినిమా 'రామ్ చరణ్ కొత్త సినిమాతో పాటు, పుష్ప3.
రాజ్కుమార్ హిరాణీ
బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ హిరాణీ చాలా హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ పిక్చర్స్ తీయ్యడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. ఇక రాజ్ కుమర్ ఒక సినిమాకు 80 కోట్ల ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తారు. ఆయన రాబోయే సినిమా దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే బయోపిక్.
ప్రశాంత్ నీల్
సౌత్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఒక్క సినిమాకు దాదాపు 100 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నాడట. . ఆయన రాబోయే సినిమాలు 'డ్రాగన్', 'సలార్ 2'.
అట్లీ కుమార్
సౌత్ సూపర్ డైరెక్టర్ అట్లీ కుమార్ ఒక సినిమాకు 100 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తారు. బాలీవుడ్ లో షారుఖ్ ఖాన్ తో జవాన్ డైరెక్ట్ చేసిన అట్లీ.. ఈసినిమాతో 1000 కోట్ల కలెక్షన్ డైరక్టర్ గా మారిపోయాడు. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ తో కలిసి AA22 x A6 బిజీలో ఉన్నాడు అట్లీ.
సందీప్ రెడ్డి వంగా
టాలీవుడ్ తో పాటు బాలీవుడ్ లో కూడా స్టార్ డైరెక్టర్ గా.. చాలా సూపర్హిట్ సినిమాలు ఇచ్చిన సందీప్ రెడ్డి వంగా రెమ్యునరేషన్ 100 కోట్లకుపైనే అని చెప్పాలి. ఆయన రాబోయే సినిమాలు 'స్పిరిట్', 'యానిమల్ పార్క్'.
రాజమౌళి
సౌత్లో అత్యంత విజయవంతమైన దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి. ఆయన చేసిన ఏ సినిమా ఇంత వరకూ ఫ్లాప్ అవ్వలేదు. కాస్ట్లీ డైరెక్టర్ల లిస్ట్ లో రాజమౌలి మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. ఒక సినిమాకు జక్కన్న 200 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారని సమాచారం. ప్రస్తుతం రాజమౌళి మహేష్ బాబు హీరోగా పాన్ వరల్డ్ మూవీ వారణాసిని తెరకెక్కిస్తున్నారు.