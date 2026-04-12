Anchor Vishnu Priya: వల్గర్ ఫోజులతో డబ్బు సంపాదన, యాంకర్పై సైబర్ క్రైమ్ కేసు.. అసలేం జరిగింది?
సోషల్ మీడియాలో అర్ధనగ్న, అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రమోట్ చేస్తోందంటూ ప్రముఖ తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఈ వివాదంపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ప్రముఖ తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియ చిక్కుల్లో పడింది. సోషల్ మీడియాలో అర్ధనగ్న, అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రచారం చేస్తోందంటూ ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది.
విష్ణుప్రియ గ్లామర్ ఫోటోలు
విష్ణుప్రియ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో తరచూ గ్లామర్ ఫోటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. అయితే, ఇటీవల ఆమె పెడుతున్న కొన్ని పోస్టులు హద్దులు మీరుతున్నాయని, సామాజిక కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రమోషన్ల కోసం పెట్టే ఫోటోలు యువతపై తప్పుడు ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు
ఈ విషయంపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. విష్ణుప్రియ తన ఫేమ్ను అడ్డం పెట్టుకుని ఇలాంటి 'అర్ధనగ్న' తరహా ప్రమోషన్లు చేస్తోందని, ఇది సోషల్ మీడియా నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, పబ్లిక్ పరువుకు భంగం కలిగిస్తోందని ఫిర్యాదుదారులు వాదిస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఆపడానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విష్ణుప్రియ పలు హిట్ టీవీ షోలకు యాంకర్గా పనిచేయడంతో, ఈ వార్త టాలీవుడ్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ప్రాథమిక విచారణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు
గతంలో చాలా మంది నటీమణులు, యాంకర్లు తమ గ్లామర్ ఫోటోల వల్ల విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు విష్ణుప్రియపై వచ్చిన ఈ ఫిర్యాదుతో సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఇది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అంటుంటే, మరికొందరు పబ్లిక్లో హుందాగా ఉండాలని వాదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఫిర్యాదును స్వీకరించి, ఫోటోలు, వీడియోలు చట్టపరిధికి లోబడి ఉన్నాయా అని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక విచారణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
