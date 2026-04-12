Soundarya: ఆ సీక్రెట్స్ ఫ్యామిలీకి కూడా చెప్పకుండా సౌందర్య చనిపోయింది, ఒక్క సెకనులో అడ్రెస్ లేని వాళ్ళలా..
Soundarya: సౌందర్య ఆస్తుల వివరాల గురించి ఆమెకి, ఆమె సోదరుడికి తప్ప ఇంకెవరికీ తెలియదు అని బాబు మోహన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ కమెడియన్ బాబు మోహన్ గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. కొన్ని వందల చిత్రాల్లో బాబు మోహన్ కమెడియన్ గా నటించారు. దాదాపు 3 దశాబ్దాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. రాజకీయ నేతగా కూడా ఆయన విజయం సాధించారు. హీరో హీరోయిన్ల కాంబినేషన్ గురించి అభిమానులు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటుంటారు.
కమెడియన్, హీరోయిన్ కాంబినేషన్
కానీ కమెడియన్, హీరోయిన్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవడం సౌందర్య, బాబు మోహన్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. వీరిద్దరూ చినుకు చినుకు అందెలతో అనే సాంగ్ లో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సౌందర్య కటౌట్ పక్కనే నా కటౌట్ కూడా పెట్టారు. అది చూసి నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది అనుకున్నా.
స్టార్ హీరోయిన్ అయింది నావల్లే
ఆ సాంగ్ చేసే సమయానికి సౌందర్య స్టార్ హీరోయిన్ కాదు. ఆమె స్టార్ హీరోయిన్ అయింది నావల్లే. కోడి రామకృష్ణ, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అమ్మోరు అనే సినిమా తీయాలి అనుకున్నారు. ఇన్నోసెంట్ గా ఉండే అమ్మాయిని హీరోయిన్ గా పెట్టాలి అని దాదాపు 75 స్కూల్స్ గేట్ల వద్ద వెతికారు. ఆ టైంలో నేను శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి సౌందర్య గురించి చెప్పాను.
భలే ఉంది సార్
ఒక అమ్మాయి బెంగుళూరు నుంచి వచ్చింది. భలే ఉంది సార్ ఆ అమ్మాయి అని చెప్పాను. ఆమె స్టిల్స్ ఫోటోలు కూడా వాళ్లకు ఇచ్చాను. ఆ విధంగా సౌందర్య అమ్మోరు మూవీకి ఎంపిక అయింది. దెబ్బకు ఆ సినిమాతో ఆమె స్టార్ గా మారిపోయింది. కానీ ఆమె అంత పిన్న వయసులో మరణించడం చాలా దురదృష్టం. హెలికాఫ్టర్ ప్రమాదంలో సౌందర్య, ఆమె సోదరుడు అమర్నాథ్ ఇద్దరూ మరణించారు. అంతకు ముందే ఆమె తండ్రి మరణించారు. సౌందర్య షూటింగ్ సంగతులు, రెమ్యునరేషన్ మొత్తం చూసుకునేది వాళ్ళ నాన్నగారే. ఆ తర్వాత ఆమె సోదరుడు చూసుకునేవారు. వాళ్ళ అమ్మ హౌస్ వైఫ్. బయట విషయాలు ఆమెకి తెలియవు.
ఆమె భర్తకి కూడా తెలియదు
సౌందర్య భర్త బయట వ్యక్తి. ఆమె సోదరుడు అమర్నాథ్ భార్య కూడా బయట వ్యక్తి. సౌందర్య సంపాదించిన ఆస్తుల గురించి ఆమెతో పాటు ఆమె తండ్రికి, అమర్నాథ్ కి మాత్రమే తెలుసు. ఆమె భర్తకి కూడా తెలియదు. దీనితో వీళ్ళిద్దరూ మరణించడంతో ఒక్క సెకనులో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి మారిపోయింది. అడ్రెస్ లేని ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయింది అని బాబు మోహన్ అన్నారు.