Chiranjeevi: చిరంజీవి, రష్మీ ఫోన్ నంబర్స్ యంగ్ హీరో ఏమని సేవ్ చేసుకున్నాడో తెలుసా.. అది మాత్రం నెక్స్ట్ లెవల్
సుడిగాలి సుధీర్ టాలీవుడ్ లో హీరోగా అప్పుడప్పుడూ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. సుడిగాలి సుధీర్ జబర్దస్త్ తో క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. సుధీర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి, రష్మీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Chiranjeevi
జబర్దస్త్ కమెడియన్ సుడిగాలి సుధీర్ ప్రస్తుతం బుల్లితెరపై హోస్ట్ గా రాణిస్తున్నాడు. అదే విధంగా హీరోగా కూడా అప్పుడప్పుడూ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. సుధీర్ కామెడీ టైమింగ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందుకే జబర్దస్త్ లో అంత పాపులర్ అయ్యాడు. సుధీర్ జబర్దస్త్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇద్దరూ కలసి కొన్ని టీవీ షోలు చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన రూమర్స్ అన్నీ ఇన్నీ కావు.
ఇద్దరూ ఎవరి కెరీర్ లో వాళ్ళు బిజీ
వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వలోనే వివాహం చేసుకోబోతున్నారు అని పెద్దఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఆ రూమర్స్ పట్టించుకోకుండా ఇద్దరూ క్లోజ్ గా ఉంటూ ఆడియన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేశారు. కానీ పెళ్లి మాత్రం చేసుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ ఎవరి కెరీర్ లో వాళ్ళు బిజీ అయ్యారు.
రెండింటిలో నా ఫోటోనే వాల్ పేపర్
తాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇన్సిపిరేషన్ తో ఇండస్ట్రీకి వచ్చినట్లు సుధీర్ తెలిపారు. చాలా సార్లు చిరంజీవిపై సుధీర్ తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మీ ఫోన్ లో ఎవరి వాల్ పేపర్ ఉంది అని అడిగారు. సుధీర్ బదులిస్తూ రెండు ఫోన్లు ఉన్నాయి. రెండింటిలో నా ఫోటోనే వాల్ పేపర్ గా ఉంటుంది అని తెలిపారు.
రష్మీ ఫోన్ నంబర్ ఏమని సేవ్ చేసుకున్నాడంటే
ఆటో రాంప్రసాద్, గెటప్ శ్రీను, రష్మీ వీళ్ళ పేర్లని ఏమని సేవ్ చేసుకున్నారు అని ప్రశ్నించగా..వాళ్ళ పేర్లని అలాగే సేవ్ చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. రష్మీ పేరు రష్మీ అనే ఉంటుంది అని సుధీర్ అన్నారు.
చిరంజీవి గారి నంబర్
మీ ఫోన్ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నంబర్ ఉందా.. ఉంటే ఏమని సేవ్ చేసుకున్నారు అని అడగగా సుధీర్ బదులిచ్చాడు. చిరంజీవి గారి నంబర్ ఉంది. ఆయన నంబర్ ని 'మై గాడ్' అని సేవ్ చేసుకున్నట్లు సుధీర్ తెలిపారు.