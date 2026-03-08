- Home
యాంకర్ రష్మి గౌతమ్ జబర్దస్త్ షోకి యాంకర్గా చేసి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. మరి ఆమె మొదటి జాబ్ ఏంటి? మొదటి సంపాదన ఎంత అనే వివరాలు వెల్లడించింది రష్మి.
13ఏళ్లుగా జబర్దస్త్ యాంకర్గా రష్మి గౌతమ్
రష్మి గౌతమ్ జబర్దస్త్ కామెడీ షోకి యాంకర్గా రాణిస్తోంది. దాదాపు 13ఏళ్లుగా ఆమె ఈ షోకి యాంకర్గా చేస్తుండటం విశేషం. ఇంత లాంగ్ పీరియడ్ ఒక షోకి యాంకర్గా చేసిన ఘనత రష్మి గౌతమ్కే దక్కుతుంది. ఇప్పటికీ ఆమె యాంకర్గా రాణిస్తూ బిజీగా ఉంది. `జబర్దస్త్` కామెడీ షోతోపాటు, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ షోకి యాంకర్గా చేస్తోంది.
రష్మి గౌతమ్ పారితోషికం
రష్మి గౌతమ్ ఇప్పుడు ఒక్కో షోకి లక్షల్లో పారితోషికం తీసుకుంటోంది. జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలకు ఆమె వారానికి రెండు లక్షలకుపైగానే రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందని సమాచారం. మరోవైపు సోషల్ మీడియా ద్వారా బాగానే సంపాదిస్తోంది రష్మి గౌతమ్. ఈ రెండు షోలు తప్ప మరేది చేయదు. కేవలం వాటికే పరిమితమయ్యింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా తన ఫస్ట్ సంపాదన గురించి వెల్లడించింది రష్మి.
నటిగా కెరీర్ని ప్రారంభించిన రష్మి గౌతమ్
యాంకర్ రష్మి జబర్దస్త్ షోకి రావడానికి ముందు నటిగా పలు సినిమాలు చేసింది. టీవీ సీరియల్స్ కూడా చేసింది. చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యింది. కానీ సరైన గుర్తింపు రాలేదు. సక్సెస్ కాలేకపోయింది. పెద్దగా అవకాశాలు కూడా రాలేదు. దీంతో కొంతకాలం ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రయత్నాలు చేయగా `జబర్దస్త్` షోకి యాంకర్గా చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. దీంతో సక్సెస్ అయ్యింది. తనకు గుర్తింపుతోపాటు, మంచి పాపులారిటీ, క్రేజ్ని సొంతం చేసుకుంది.
రష్మి గౌతమ్ మొదటి సంపాదన
సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఆమె సొంతంగా తన తెలివితేటలు ఉపయోగించి డబ్బులు సంపాదించిందట. స్వయంఉపాధి చూసుకుందట. అందులో భాగంగా ఆమె క్యాండిల్స్ తయారు చేసిందట. సొంతంగా క్యాండిల్స్ తయారు చేసి అమ్మితే రూ.1200 లాభం వచ్చిందని చెప్పింది రష్మి గౌతమ్. ఇది తన తొలి సంపాదన అని ఆమె వెల్లడించింది. తాజాగా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ లేటెస్ట్ ప్రోమోలో ఆమె ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.