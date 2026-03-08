- Home
The Kerala Story 2 Box Office: ‘ది కేరళ స్టోరీ 2` మూవీ అత్యంత వివాదాస్పద మూవీగా నిలిచింది. గత వారం విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్లని రాబడుతోంది. తొమ్మిది రోజుల కలెక్షన్ల రిపోర్ట్ చూద్దాం.
బాక్సాఫీసు వద్ద 'ది కేరళ స్టోరీ 2' హవా
ఒకవైపు ప్రేక్షకులు రణ్వీర్ సింగ్ `ధురంధర్ 2` కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, మరోవైపు ఉల్కా గుప్తా, అదితి భాటియా, ఐశ్వర్య ఓఝా నటించిన 'ది కేరళ స్టోరీ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొడుతోంది. 2026లో ఇది రెండో సక్సెస్ఫుల్ బాలీవుడ్ సినిమాగా నిలుస్తోంది. గత మూడు నెలల్లో 'బార్డర్ 2' మాత్రమే హిట్ అయింది. రూ.275 కోట్లతో తీసిన ఆ సినిమా, ఇండియాలో రూ.361.79 కోట్లు వసూలు చేసింది.
9వ రోజే హిట్ లిస్ట్లో చేరిన 'ది కేరళ స్టోరీ 2'
కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన 'ది కేరళ స్టోరీ 2', 9వ రోజునే బాలీవుడ్ హిట్ సినిమాల జాబితాలో చేరింది. ఈ సినిమా 9వ రోజు, అంటే రెండో శనివారం నాడు దాదాపు రూ.3.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో ఇండియాలో సినిమా మొత్తం కలెక్షన్ రూ.29.40 కోట్లకు చేరింది.
'ది కేరళ స్టోరీ 2' డే వైజ్ కలెక్షన్లు ఇవే!
- మొదటి రోజు: రూ.75 లక్షలు
- రెండో రోజు: రూ.4.65 కోట్లు
- మూడో రోజు: రూ.4.75 కోట్లు
- నాలుగో రోజు: రూ.2.5 కోట్లు
- ఐదో రోజు: రూ.4 కోట్లు
- ఆరో రోజు: రూ.3.5 కోట్లు
- ఏడో రోజు: రూ.2.75 కోట్లు
- ఎనిమిదో రోజు: రూ.2.75 కోట్లు
- తొమ్మిదో రోజు: రూ.3.75 కోట్లు
మొత్తం కలెక్షన్: రూ.29.40 కోట్లు
'ది కేరళ స్టోరీ 2' బడ్జెట్, రికవరీ వివరాలు
‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ నిర్మాత విపుల్ అమృత్లాల్ షా. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.28 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ఈ లెక్కన చూస్తే, సినిమా బడ్జెట్ రికవరీ చేసి రూ.1.40 కోట్ల లాభాల్లోకి వచ్చింది.