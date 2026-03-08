Suriya Movie: సూర్య 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' రీమేకా? కొత్త వివాదం.. అసలు నిజమేంటి?
వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో సూర్య నటిస్తున్న 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమా ఒక మలయాళ చిత్రానికి రీమేక్ అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వార్తల్లో నిజమెంతో ఈ ఫొటో గ్యాలరీలో చూద్దాం.
Image Credit : X
సూర్య 46వ చిత్రం
'లక్కీ భాస్కర్', 'సార్' (వాతి) లాంటి సినిమాలను తీసిన వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో సూర్య హీరోగా ఈ సినిమా వస్తోంది. ఇది సూర్య 46వ చిత్రం. ఈ నెల 2న 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' అనే టైటిల్ ప్రకటించారు. 'లక్కీ భాస్కర్' డైరెక్టర్కు మినిమమ్ గ్యారెంటీ ఉంటుందనే నమ్మకంతో సూర్య అభిమానులు ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. వరుస ఫ్లాపులతో ఉన్న సూర్యకు ఈ సినిమా కెరీర్లో కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడం చాలా అవసరం.
Image Credit : Suriya Sivakumar X Page
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రీమేక్ ?
అయితే, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ అవ్వగానే సోషల్ మీడియాలో ఒక కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇది పాత సినిమాకు రీమేకా అని అడుగుతున్నారు. 2007లో పృథ్వీరాజ్ హీరోగా వచ్చిన మలయాళ చిత్రం 'కంగారూ'కి ఇది రీమేక్ అని గత కొన్ని రోజులుగా నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. దీనికి కారణం సూర్య సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టరే.
Image Credit : Isabellah Movie Tone, sithara entertainments
పృథ్వీరాజ్ కూడా ఇలాగే
ఈ పోస్టర్లో సూర్య ఒక బేబీ హగ్ క్యారియర్లో బిడ్డను మోస్తూ నిలబడి ఉంటాడు. 'కంగారూ' సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ కూడా ఇలాగే బిడ్డను మోస్తాడు. 'కంగారూ' పోస్టర్లో కూడా ఇదే ఫొటో ఉంది. కానీ, ఈ రెండు సినిమాల మధ్య పోలిక కేవలం ఈ పోస్టర్తోనే ఆగిపోతుందని సమాచారం. సూర్య సినిమాకి, 'కంగారూ'కి ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలుగు మీడియా సంస్థలు కూడా స్పష్టం చేశాయి.
Image Credit : Twitter
సూర్యకు జోడీగా మమితా బైజు
ఈ సినిమాను వెంకీ అట్లూరి స్వయంగా రాసుకున్న ఒరిజినల్ కథ అని, రీమేక్ అంటూ వస్తున్న పుకార్లలో నిజం లేదని చిత్రబృందం స్పష్టం చేసింది. ఈ చిత్రంలో సూర్యకు జోడీగా మమితా బైజు నటిస్తోంది. రవీనా టాండన్, రాధికా శరత్కుమార్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
