Anchor Anushree: రెండేళ్లు సీక్రెట్ డేటింగ్, జ్యూస్లో ఏమైనా కలిపారేమోనని భయపడ్డా.. లవ్ స్టోరీ బయటపెట్టిన అనుశ్రీ
ప్రముఖ కన్నడ యాంకర్ అనుశ్రీ తన భర్త రోషన్తో తన రెండేళ్ల సీక్రెట్ డేటింగ్, ప్రేమకథను మొదటిసారి అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తమ ప్రేమకు నటుడు రాజ్ బి. శెట్టి ఎలా కారణమయ్యారో ఆమె బయటపెట్టారు.
ప్రేమ, పెళ్లి గురించి ఓపెన్ అయిన యాంకర్ అనుశ్రీ
రోషన్తో అనుశ్రీ రెండేళ్లు డేటింగ్
ఇప్పుడు తొలిసారిగా తన లవ్ స్టోరీని బయటపెట్టారు అనుశ్రీ. `నేను, రోషన్ రెండేళ్లుగా డేటింగ్లో ఉన్నాం. కానీ ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియదు. చాలామంది అతన్ని నా బాడీగార్డ్ అనుకున్నారు` అని 'Gold Class With Mayuraa' యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
లవ్ స్టోరీ వెనుక రాజ్ బి శెట్టి
అనుశ్రీకి రోషన్.. శ్రీదేవి అనే వ్యక్తి ద్వారా పరిచయమయ్యారు. కానీ వాళ్లిద్దరి మధ్య బంధం పెరగడానికి కారణం నటుడు రాజ్ బి. శెట్టి. `తొలిసారి రోషన్ను హోసపేటలో కలిశాను. నన్ను చూడగానే కాఫీకి వెళ్దామా అని అడిగాడు. ఆ మాట విని షాక్ అయ్యాను` అని అనుశ్రీ ఆ రోజును గుర్తుచేసుకున్నారు.
జ్యూస్లో ఏమైనా కలిపి ఇస్తాడేమో అనుకున్నా
`ఒంటరి అబ్బాయి అలా కాఫీకి పిలిచేసరికి భయమేసింది. జ్యూస్లో ఏమైనా కలిపి ఇస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని కంగారుపడ్డాను. వెంటనే రాజ్ శెట్టికి విషయం చెప్పాను. దానికి ఆయన, 'ఓహో, నువ్వేదో పెద్ద ఐశ్వర్య రాయ్ అనుకుంటున్నావా? సైలెంట్గా వెళ్లు' అని పంపించారు` అని అనుశ్రీ చెప్పారు.
రోషన్కి చెమటలు పట్టాయి
`రాజ్ శెట్టి ధైర్యం చెప్పడంతో రోషన్ను కలిశాను. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటప్పుడే అతనికి చెమటలు పట్టేశాయి. రెండు గంటలు అనుకున్న మా మాటలు నాలుగు గంటలైనా ఆగలేదు. మధ్యలో రాజ్ కాల్ చేయడంతో మళ్లీ ఈ లోకంలోకి వచ్చాం` అని ఆ రోజు జరిగిన సంఘటనను అనుశ్రీ వివరించారు.
రోషన్ని నా బాడీ గార్డ్ అనుకున్నారు
ఆ తర్వాత రాజ్ శెట్టి ఆ అబ్బాయి గురించి అడిగినప్పుడు, 'నచ్చాడు' అని చెప్పాను. అలా మా స్నేహం కొనసాగింది. రెండేళ్లు డేటింగ్ చేశాం. చాలా చోట్ల తిరిగాం. కానీ ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియలేదు. చాలామంది అతన్ని నా బాడీగార్డ్ అనుకునేవారు` అని అనుశ్రీ తన సీక్రెట్ లవ్ స్టోరీని ముగించారు.