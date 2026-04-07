Dhurandhar 2 Collections: `పుష్ప 2` ని కొడుతుందనుకుంటే డీలా పడ్డ `ధురంధర్ 2`.. టోటల్ కలెక్షన్లు ఇవే
Dhurandhar 2 Collections: రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన `ధురంధర్ 2` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద డీలా పడింది. `పుష్ప 2` రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తుందనుకున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంత వసూలు చేసిందనేది చూస్తే,
బాక్సాఫీసు వద్ద జోరు తగ్గిన `ధురంధర్ 2`
రణ్వీర్ సింగ్, మాధవన్, సారా అర్జున్, సంజయ్ దత్ వంటి వారు నటించిన `ధురంధర్ 2` మూవీ విడుదల నుంచి సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీకి ఉన్న క్రేజ్, బజ్, ఆదరణ చూసి అంతా ఇది ఇండియన్ బాక్సాఫీసు రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుందనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు డీలా పడిపోయింది. మొదటి వారంలో ఉన్న జోరు రెండో వారంలో లేదు. మూడో వారంలో బాగా పడిపోయింది. ఈ సినిమా 20వ రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. 19వ రోజు (సోమవారం)తో పోలిస్తే, 20వ రోజు (మంగళవారం) వసూళ్లు మరింత తగ్గాయి.
`ధురంధర్ 2` 20వ రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు
`ధురంధర్ 2` సినిమా మంగళవాారం 20వ రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం రూ.6.52 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. 19వ రోజున ఈ సినిమా రూ.10 కోట్లు రాబట్టింది. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో నెట్ రూ.1030.29 కోట్లు సంపాదించగా, గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.1233.41 కోట్లకు చేరింది.
ధురంధర్ 2 మూడో వారం కలెక్షన్లు
ధురంధర్ 2 ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు
ధురంధర్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు వరల్డ్వైడ్గా రూ.1625.72 కోట్ల భారీ వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో భారతీయ సినిమాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన నాలుగో చిత్రంగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో 'పుష్ప 2' మూడో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.1742.10 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ధురంధర్ 2 పుష్ప 2 రికార్డును బ్రేక్ చేస్తుందా?
`ధురంధర్ 2' కలెక్షన్ల పరంగా మరికొంత పుంజుకుంటే 'పుష్ప 2' రికార్డును బద్దలు కొట్టగలదని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత 'బాహుబలి 2' (రూ.1788.06 కోట్లు) రికార్డును బ్రేక్ చేయడమే దీని తర్వాతి లక్ష్యం అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు వస్తోన్న కలెక్షన్లని చూస్తుంటే అది సాధ్యమేనా అనేది డౌట్గా మారింది. `పుష్ప 2`ని కొట్టాలంటే ఇంకా రూ.120కోట్లకుపైగా వసూళ్లని రాబట్టాలి. ఈ కలెక్షన్ల పరంగా చూస్తే ఇంకా ఇరవై రోజులకుపైగానే అవుతుంది. అయితే రాను రాను వసూళ్లు పడిపోతాయి తప్ప, పెరగవు. ఇదే జరిగితే `పుష్ప 2`ని `ధురంధర్ 2` కొట్టడం సాధ్యం కాదని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ మూవీ అన్ని రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుందనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరేలా కనిపిస్తోంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
ధురంధర్ 2 సినిమా గురించి
`ధురంధర్ ది రివెంజ్' ఒక స్పై యాక్షన్, థ్రిల్లర్ సినిమా. దీనికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. జియో స్టూడియోస్, B62 స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై లోకేష్ ధర్, ఆదిత్య ధర్, జ్యోతి దేశ్పాండే నిర్మించారు. ఇది 2025లో వచ్చిన` ధురంధర్` సినిమాకు సీక్వెల్. ఈ చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, గౌరవ్ గెరా, డానిష్ పండోర్, మానవ్ గోహిల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.