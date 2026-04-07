Allu Arjun: సినిమా వేస్ట్ డస్ట్ బిన్లో వేయండి.. అల్లు అర్జున్ సినిమాపై అల్లు అరవింద్ కామెంట్
అల్లు అరవింద్కి నిర్మాతగా ఎంతో అనుభవం ఉంది. కానీ కొడుకు అల్లు అర్జున్ సినిమా విషయంలో రాంగ్ జడ్జ్ మెంట్ ఇచ్చారు. సినిమా చూసి, దాన్ని గోడౌన్లో పడేయండి అంటూ కామెంట్ చేశారు.
ఏఏ 22 ప్రీ లుక్తో ఆకట్టుకున్న అల్లు అర్జున్
అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ గా రాణిస్తున్నారు. `పుష్ప 2` సినిమాతో ఆయన రేంజ్ మారిపోయింది. పాన్ ఇండియా హీరో అయిపోయాడు. ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్లోనే కాదు, ఇండియన్ సినిమాలోనే తాను టాప్ స్టార్గా నిలిచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అట్లీతో సినిమా చేస్తున్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రూపొందుతుంది. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రీ లుక్ పోస్టర్ గూస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తోంది. రేపు బన్నీ పుట్టిన రోజు సందర్బంగా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ కానుంది.
`గంగోత్రి`తో హీరోగా పరిచయం అయిన అల్లు అర్జున్
హాస్యనటుడు, నిర్మాత అల్లు రామలింగయ్య మనవడిగా, నిర్మాత అల్లు అరవింద్ వారసుడిగా, మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు అల్లు అర్జున్. బాలనటుడిగా సినిమాల్లో మెరిసిన ఆయన, `గంగోత్రి` చిత్రంతో హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. సినిమా బాగానే ఆడింది. కానీ పేరు రాలేదు. దీంతో కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకుని `ఆర్య` సినిమా చేశాడు. దీంతో పెద్ద బ్రేక్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బన్నీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు.
గంగోత్రి సినిమాపై అల్లు అరవింద్ షాకింగ్ కామెంట్
ఇదిలా ఉంటే తన మొదటి సినిమా విషయంలో ఆసక్తికర విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి. `గంగోత్రి` సినిమాని చూసి అల్లు అర్జున్ తండ్రి అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టార్ వంద సినిమాల డైరెక్టర్ అని కూడా చూడలేదు, సినిమాని చూసి గోడౌన్లో పడేయమని అన్నారట. ఆ కథేంటో చూస్తే, అల్లు అర్జున్ని హీరోగా పరిచయం చేసే బాధ్యతలను నిర్మాత అశ్వినీదత్ తీసుకున్నారు. డైరెక్షన్ బాధ్యతలు దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేంద్రరావు తీసుకున్నారు. ఈ మూవీ నిర్మాణంలో అల్లు అరవింద్ కూడా భాగమయ్యారు.
అల్లు అర్జున్ సినిమాని డస్ట్ బిన్లో పడేయమంటూ కామెంట్
`గంగోత్రి` సినిమా పూర్తయ్యాక కొంత మందికి మూవీని చూపించారు రాఘవేంద్రరావు. చాలా మంది పెదవి విరిచారు. ఈ మూవీ రిలీజ్ అయితే అల్లు అర్జున్ కెరీర్ అయిపోయినట్టే అన్నారట. ఈ విషయం అల్లు అరవింద్ వరకు వెళ్లింది. ఆయన కూడా చూసి సినిమా బాగా రాలేదు, దీన్ని తీసి గోదాంలో పడేయండి అన్నారట. వంద సినిమాలు చేసిన దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావుకి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయాయి. ఏంటి సినిమాని ఇలా అంటున్నారని ఆయన ఆందోళనకు గురయ్యారు. మళ్లీ కుదురుకుని అందరిని కూర్చోబెట్టి ముందుగా తాను చెప్పిన కథ చెప్పాడట. కథగా బాగుందని, సినిమాగా చూస్తే అంతగా ఎక్కడం లేదన్నారట. మళ్లీ సీన్ బై సీన్ వివరించారు రాఘవేంద్రరావు. దీంతో కొంత వరకు కన్విన్స్ అయ్యారు. కానీ అల్లు అరవింద్కి ఎక్కడో కొడుతుంది. ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయ్యాక సినిమాని ఎట్టకేలకు రిలీజ్ చేశారు. మూవీకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సినిమా బాగానే ఆడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
రాఘవేంద్రరావు వందవ మూవీ
`గంగోత్రి` సినిమా రాఘవేంద్రరావుకి వందవ మూవీ కావడం విశేషం. తాను వంద సినిమాలు చేసినా నిత్య విద్యార్థినే అని, ప్రతి సినిమాకి నిరూపించుకోవాల్సిందే అని, అప్పుడే దర్శకుడిగా మనం నిలబడగలం అని తెలిపారు రాఘవేంద్రరావు. సౌందర్య లహరి ప్రోగ్రామంలో ఈ విషయాన్ని చెప్పారు స్టార్ డైరెక్టర్. ఇలా కొడుకు హీరోగా సినిమా ఎంట్రీ అదిరిపోయేలా ఉండాలని భావించిన అల్లు అరవింద్ ఇలా రియాక్ట్ కావడం గమనార్హం.