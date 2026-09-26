Anasuya: జిమ్ లో మంటలు పుట్టిస్తున్న అనసూయ.. వర్కౌట్ లుక్ చూశారా, వైరల్ ఫోటోస్
జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తున్న అనసూయ భరద్వాజ్ లేటెస్ట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అనసూయ తన ఫిట్ నెస్ కాపాడుకునేందుకు తరచుగా ఇలా జిమ్ వర్కౌట్ చేయడం చూస్తూనే ఉన్నాం.
వర్కౌట్ మోడ్లో అనసూయ
యాంకర్గా కెరీర్ ప్రారంభించి నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి తన లేటెస్ట్ ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు. జిమ్లో వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత తీసుకున్న ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారుతున్నాయి.
ఫిట్నెస్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
అనసూయకు ఫిట్నెస్పై ఉన్న ఆసక్తి కొత్తేమీ కాదు. వర్కౌట్, మసిల్ ట్రైనింగ్ వంటి వాటితో తాను ఫిట్గా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటానని ఆమె గతంలో సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లోనూ చెప్పుకున్నారు.
స్పోర్టీ లుక్లో
తాజా ఫొటోల్లో అనసూయ స్పోర్టీ లుక్లో కనిపించారు. పింక్, బ్లాక్ కలర్ జిమ్ వేర్ ధరించి, చేతులకు వర్కౌట్ గ్లౌజులు వేసుకుని కెమెరా ముందు పోజిచ్చారు. ఆమె హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఈ లుక్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
కెమెరాకు ఫన్నీ పోజ్
ఈ ఫొటోల్లో అనసూయ సీరియస్ వర్కౌట్ లుక్తో పాటు సరదా ఎక్స్ప్రెషన్తోనూ కనిపించారు. కెమెరా వైపు చూస్తూ ఇచ్చిన ఫన్నీ పోజ్ ఫొటోలకు మరింత క్యాజువల్ టచ్ తీసుకొచ్చింది.
యాంకర్గా మొదలై..
అనసూయ తొలుత టెలివిజన్ యాంకర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. జబర్దస్త్ వంటి షోలతో పాపులర్ అయిన ఆమె తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు.
రంగస్థలం నుంచి పుష్ప వరకు
‘క్షణం’, ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయనా’ వంటి సినిమాలతో నటిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన అనసూయకు ‘రంగస్థలం’లో రంగమ్మత్త పాత్ర ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘పుష్ప’, ‘పుష్ప 2’ చిత్రాల్లో దాక్షాయణిగా కనిపించి మరింత పాపులర్ అయ్యారు.
వరుస సినిమాలతో బిజీ
ఇటీవల ‘నాగబంధం’లో లీలావతిగా కనిపించిన అనసూయకు ప్రస్తుతం కూడా పలు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆమె తదుపరి సినిమాల జాబితాలో ‘పుష్ప 3’తో పాటు ‘వుల్ఫ్’, ‘ది చేజ్’ వంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నట్లు తాజా ఫిల్మోగ్రఫీ వివరాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఫొటోలు ఎందుకు వైరల్
సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉండే అనసూయకు ఫొటోషూట్లు, ఫిట్నెస్ పోస్టులకు మంచి స్పందన వస్తుంటుంది. తాజాగా జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తున్న సమయంలో తీసుకున్న ఈ ఫొటోల్లో ఆమె ఎనర్జిటిక్గా కనిపించడంతో అభిమానులు వీటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.