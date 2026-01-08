Amla Paul: కొడుకుతో క్యూట్ ఫోటోలని షేర్ చేసిన అమలాపాల్.. నెటిజన్ల విమర్శలు
Amala Paul: నటి అమలా పాల్ తన కొడుకుతో కలిసి పొంగల్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ చేసిన పోస్ట్పై అభిమానులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏంటో ఇక్కడ చూడండి.
15
Image Credit : nsta
నటి అమలా పాల్
నటి అమలా పాల్ 'మైనా' సినిమా తర్వాత తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్డమ్ అందుకుంది.
25
Image Credit : nsta
అగ్ర నటులతో నటించింది
ఆమె చాలా మంది అగ్ర నటులతో కలిసి అనేక సినిమాల్లో నటించింది. తెలుగులో అమలా పాల్.. రాంచరణ్, నాగ చైతన్య, అల్లు అర్జున్ లాంటి హీరోలతో నటించింది.
35
Image Credit : nsta
విడాకులు
దర్శకుడు ఏ.ఎల్. విజయ్ను ప్రేమించి, పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకుంది. తర్వాత మనస్పర్థల వల్ల విడాకులు తీసుకుంది.
45
Image Credit : nsta
జగత్ దేశాయ్ తో రెండో పెళ్లి
కొన్నేళ్లు ఒంటరిగా ఉన్న అమలా పాల్, తర్వాత జగత్ దేశాయ్ను రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు.
55
Image Credit : nsta
పొంగల్ శుభాకాంక్షలు
ఇప్పుడు అమలా పాల్ తన కొడుకుతో పొంగల్ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఇన్స్టాలో పెట్టిన పోస్ట్ చూసి, బిడ్డను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రమోషన్స్ చేయడం తప్పని అభిమానులు విమర్శిస్తున్నారు.
Latest Videos