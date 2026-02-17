- Home
అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్ తో పాటు, బాలీవుడ్ లో స్టార్స్ గా మారిన టాప్ సౌత్ హీరోలు ఎవరు? నెం1 ప్లేస్ ఎవరిదంటే?
సౌత్ హీరోలకు కేవలం సౌత్లోనే కాదు, నార్త్ ఇండియాలో కూడా విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. హిందీ ప్రేక్షకులు సైతం మన హీరోల సినిమాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి హిందీలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆ సౌత్ స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
బాలీవుడ్ లో స్టార్స్ గా టాప్ సౌత్ హీరోలు
గత కొన్నేళ్లుగా సౌత్ హీరోల పాపులారిటీ హిందీ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతంగా పెరిగింది. బాలీవుడ్ సినిమాలతో పాటు సౌత్ సినిమాల కోసం కూడా వాళ్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి హిందీలో ఫేమస్ అయిన టాప్ సౌత్ స్టార్స్ ఎవరెవరంటే?
5. జూనియర్ ఎన్టీఆర్
RRR, దేవర సినిమాల తర్వాత హిందీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ బాగా పెరిగింది. ఆయన సినిమాల కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాదు, 'వార్ 2' సినిమాతో ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
4. దళపతి విజయ్
దళపతి విజయ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు హిందీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆయన పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేయకపోయినా పాపులారిటీ మాత్రం తగ్గలేదు. అభిమానులు ఇప్పుడు ఆయన చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
3. యష్
ఒక్క సినిమాతో బాలీవుడ్ లో స్టార్ గా మారాడు కన్నడ హీరో యష్. KGF, KGF చాప్టర్ 2 సినిమాల తర్వాత నార్త్ ఆడియన్స్లో ఆయనకు పిచ్చ క్రేజ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు అభిమానులు ఆయన తర్వాతి సినిమా 'టాక్సిక్' కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
2. ప్రభాస్
నిజానికి ఒకప్పుడు ప్రభాస్ హిందీలో పెద్దగా ఎవరికీ తెలియదు. కానీ 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్', 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్' సినిమాలతో ఆయన ప్రతి ఇంట్లో ఫేవరెట్ స్టార్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు నార్త్ ఆడియన్స్ ఆయన 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్' సినిమాల రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు.
1. అల్లు అర్జున్
హిందీలో పాపులారిటీ లిస్ట్లో టాప్లో ఉన్న సౌత్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. 'పుష్ప: ది రైజ్', 'పుష్ప: ది రూల్' సినిమాలతో ఆయన హిందీ ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అట్లీతో చేయబోయే సినిమా కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన 4 విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నారని టాక్.