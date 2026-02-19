వివాదాస్పద చిత్రం 'ది కేరళ స్టోరీ 2' సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ కేరళ హైకోర్టు లో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు, సెన్సార్ బోర్డుతో పాటు చిత్ర నిర్మాతలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ పిటిషన్పై మంగళవారం విచారణ జరగనుంది.
ది కేరళ స్టోరీ 2'
వివాదాస్పద చిత్రం 'ది కేరళ స్టోరీ 2' చుట్టూ వివాదం ముదురుతోంది. ఈ సినిమా సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ కేరళ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు, కేంద్ర సెన్సార్ బోర్డుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సన్షైన్ పిక్చర్స్ను కూడా వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. సినిమా ప్రదర్శనను నిలిపివేయాలని, దీనికి సెన్సార్ అనుమతి ఇవ్వడం చట్టవిరుద్ధమని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్పై వచ్చే మంగళవారం విచారణ జరుపుతామని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కన్నూర్లోని చిట్టారిపరంబకు చెందిన శ్రీదేవ్ నంబూతిరి ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సినిమా కేరళ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా ఉందని, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్యకు కారణమవుతుందని పిటిషనర్ ఆరోపించారు. కేరళను ఉగ్రవాదం, మత మార్పిడుల కేంద్రంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం ఈ సినిమా ద్వారా జరుగుతోందని ఆయన తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. గతంలో ఈ సిరీస్లోని మొదటి సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైనప్పుడు కూడా ఇలాంటి వివాదమే చెలరేగింది. ఇది మతపరమైన చీలికలకు దారితీస్తుందని కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్తో సహా పలువురు ఆరోపించారు.
ముఖ్యమంత్రి విమర్శలు
కేరళపై విద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేసి, రాష్ట్ర లౌకిక సంప్రదాయాన్ని అవమానించే లక్ష్యంతో 'ది కేరళ స్టోరీ' రెండో భాగాన్ని నిర్మిస్తున్నారన్న వార్తను తీవ్రంగా పరిగణించాలని సీఎం పినరయి విజయన్ అన్నారు. "పచ్చి అబద్ధాలు, విద్వేషం, కేరళ వ్యతిరేక ప్రచారంతో నిండిన మొదటి భాగాన్ని మతతత్వ లక్ష్యాలతోనే నిర్మించారని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించారు. కళ పేరుతో వచ్చిన ఆ వికృత ప్రచారాన్ని 'ది రియల్ కేరళ స్టోరీ' అంటూ ప్రజలు తిరస్కరించారు. సోదరభావం, లౌకికవాదాన్ని నిలబెడుతున్న కేరళ మోడల్ను చూసి భయపడేవారే ఈ నిరంతర విద్వేష ప్రచారాల వెనుక ఉన్నారు" అని ఆయన అన్నారు.
"'కేరళ స్టోరీ' అనే నకిలీ కథనాన్ని సంఘ్ పరివార్ శక్తులు ప్రచారం చేశాయి. పరస్పర అంగీకారంతో జరిగే వివాహాలకు కూడా మతతత్వం, బలవంతపు మతమార్పిడి రంగు పులిమి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మత ఘర్షణలు లేని, అన్ని మతాల వారు పరస్పర గౌరవంతో జీవించే కేరళను వారు శత్రువుగా చూస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో శాంతికి భంగం కలిగించాలని చూసే ఈ శక్తులే మన నిజమైన శత్రువులు. 'బీఫ్' అనే పేరు పెట్టినందుకు ఒక సినిమా ప్రదర్శనను నిరాకరించిన ఈ రోజుల్లో, సమాజంలో విద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేసే ఇలాంటి విషపూరిత చిత్రాలకు ప్రదర్శన అనుమతి ఎలా లభిస్తుందో ఆశ్చర్యంగా ఉంది" అని సీఎం విమర్శించారు.
"అభివృద్ధి సూచికల్లో ముందుండే, శాంతిభద్రతల్లో ఆదర్శంగా నిలిచే కేరళను ఉగ్రవాద కేంద్రంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నాలను ఐక్యంగా తిప్పికొట్టాలి. తప్పుడు ప్రచారాలతో కేరళ లౌకిక పునాదులు కదలవని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. విద్వేష ప్రచారాన్ని తిరస్కరిస్తూ, వాస్తవాలను, లౌకికవాద, సౌభ్రాతృత్వ విలువలను బలంగా నిలబెట్టాలి. కేరళ మన గర్వకారణం. అబద్ధాలపై నిజం గెలవాలి. దానికోసం మనమంతా కలిసి నిలబడాలి" అని విజయన్ పిలుపునిచ్చారు.