Amala Paul: విజయ్ డైరెక్టర్తో ప్రేమ.. మూడేళ్లకే విడాకులు.. ఎవరీ హీరోయిన్?
ఒకప్పుడు తమిళ, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలిగిన ఈ నటి, ఓ ప్రముఖ దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ మూడేళ్లకే విడాకులు తీసుకుని, 2023లో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు ఓ బిడ్డకు తల్లై కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది.
Image Credit : Asianet News
ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఈ నటి
ఒకప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఈ నటి ఓ సంచలనం. ఇప్పుడు కుటుంబ జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. తమిళం, తెలుగు, మలయాళంలో నటించిన ఈమె, తక్కువ సినిమాలతోనే పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకుంది.
Image Credit : Amala paul Instagram
తమిళ, తెలుగు హిట్ హీరోయిన్
తమిళంలో పరిచయమైన ఈమె, తన సహజ నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'బెజవాడ', 'లవ్ ఫెయిల్యూర్' వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ హీరోలతో పాటు విజయ్, విక్రమ్, ధనుష్ వంటి టాప్ స్టార్స్తోనూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది.
Image Credit : Google
తక్కువ సినిమాలతో స్టార్ రేంజ్
తమిళం, తెలుగులో కెరీర్ పీక్స్లో ఉండగా, తమిళ దర్శకుడు ఏ.ఎల్. విజయ్ను ప్రేమించి 2014లో పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ, మనస్పర్థల కారణంగా 2017లో ఈ జంట విడిపోయింది. ఈ విషయం అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది.
Image Credit : @amalapaul
నటి అమలా పాల్ రెండో పెళ్లి
ఆ తర్వాత తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టింది. 2023 నవంబర్ 5న జగత్ దేశాయ్ను పెళ్లాడింది. ఆ నటి మరెవరో కాదు, అమలా పాల్. ఇటీవల వీరికి ఓ బాబు పుట్టాడు. ప్రస్తుతం ఆమె తన కుటుంబంతో సమయం గడుపుతోంది.
Image Credit : @amalapaul
విడాకుల తర్వాత కొత్త జీవితం
సినిమాలకు కాస్త దూరంగా ఉన్నా, ఆమె నటనను అభిమానులు ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల తర్వాత, అమలా పాల్ ప్రశాంతమైన కొత్త జీవితాన్ని ఎంచుకుంది.
