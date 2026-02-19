- Home
- Entertainment
- Sudharshan: ఎన్టీఆర్ ఫ్లాప్ సినిమాపై కమెడియన్ సెటైర్లు..ఆమె యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటూ యాంకర్ పై జోకులు
Sudharshan: ఎన్టీఆర్ ఫ్లాప్ సినిమాపై కమెడియన్ సెటైర్లు..ఆమె యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటూ యాంకర్ పై జోకులు
Comedian Sudharshan: టాలీవుడ్ యంగ్ కమెడియన్ సుదర్శన్ ఎన్టీఆర్ మూవీపై, యాంకర్ పై ఓ సినిమా ఈవెంట్ లో సెటైర్లు వేశారు. సుదర్శన్ ఏమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
ఎన్టీఆర్ వరుస ఫ్లాపులు
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కి సింహాద్రి తర్వాత ఏమీ కలసి రాలేదు. మళ్ళీ రాజమౌళితో యమదొంగ చేసేవరకు తారక్ కి హిట్ లేదు. అన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అవుతూ వచ్చాయి. టాలీవుడ్ యువ కమెడియన్ సుదర్శన్.. హే బల్వంత్ మూవీ ఈవెంట్ లో ఎన్టీఆర్ సినిమాపై సెటైర్లు వేశారు.
ఎన్టీఆర్ రాఖీ మూవీ
ఎన్టీఆర్, కృష్ణ వంశీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన రాఖీ చిత్రం నిరాశ పరిచింది. సిస్టర్ సెంటిమెంట్ తో రూపొందిన ఈ మూవీ ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ చెల్లి పాత్రలో మంజూష నటించారు. హే బల్వంత్ మూవీ ఈవెంట్ కి మంజూష యాంకర్ గా వ్యవహరించారు.
యాంకర్ పై సుదర్శన్ జోకులు వైరల్
సుదర్శన్ స్టేజీపైకి వెళ్ళగానే మంజూష యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను నాల్గవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు రాఖీ సినిమా చూశా. అందులో ఈమెని కిరసనాయిల్ పోసి తగలబెట్టేస్తారు. ఆ మూవీ, అందులో ఈమె యాక్టింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం అంటూ సుదర్శన్ సెటైర్లు వేశారు.
నన్ను కాదు గాయత్రిని..
మంజూషని చూస్తూ మిమ్మల్నే కదా కిరసనాయిల్ పోసి తగలబెట్టేసేది అని అడుగగా.. నన్ను కాదు ఆ మూవీలో గాయత్రి పాత్రని అని మంజూష సమాధానం ఇచ్చింది.
వైరల్ అవుతున్న సుదర్శన్ కామెంట్స్
సుదర్శన్ ఇలా సెటైర్లు వేస్తుంటే డయాస్ కింద ఉన్న సందీప్ కిషన్, సుహాస్ పగలబడి నవ్వుతూ కనిపించారు. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.