16 కోట్ల పెంట్హౌస్లో హీరోయిన్, ఇంద్రభవనం లాంటి ఇల్లు ఉన్న బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నుంచి తెచ్చిన కళాఖండాలు.. ఆ హీరోయిన్ ఇంట్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నేపాల్ నుంచి తెచ్చిన బుద్ధుడి పెయింటింగ్ ..తన పిల్లలు గీసిన బొమ్మలే తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెబుతున్న స్టార్ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
Image Credit : X
మహారాణిలా సన్నీ లియోన్
బాలీవుడ్ నటి సన్నీ లియోన్ కేవలం తెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ మహారాణిలా బతుకుతున్నారు. ముంబైలోని తన రూ.16 కోట్ల విలాసవంతమైన పెంట్హౌస్ వీడియోను ఇటీవల పంచుకున్నారు. లాస్ ఏంజిల్స్ (LA) స్టైల్లో ఉన్న ఈ ఇంటి ప్రతి మూల కళాత్మకంగా ఉంది.
Image Credit : instagram
16 కోట్ల పెంట్హౌస్
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్.. సన్నీ లియోన్ ఇంటికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సన్నీ తన ఇంటినంతా ఫరాకు చూపించారు. మ్యాజిక్ బ్రిక్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ముంబైలోని అంధేరిలో ఉన్న ఈ పెంట్హౌస్ విలువ సుమారు రూ.16 కోట్లు.
Image Credit : Youtube/T Series
సన్నీ లియోన్ ఇంటి ప్రత్యేకతలు..
ఇంటి ఎంట్రన్స్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. పెద్ద అద్దాలతో ఉన్న లాబీ, ఇంట్లో వెలుతురును పెంచుతుంది. నలుపు, తెలుపు రంగు టైల్స్ను రాంబస్ ప్యాటర్న్లో వేశారు. ఇది ఇంటికి క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. గత 15 ఏళ్లుగా సన్నీ తన భర్త డేనియల్ వెబర్, ముగ్గురు పిల్లలు నిషా, నోవా, ఆషర్లతో ఇక్కడే ఉంటున్నారు.
Image Credit : pinterest
నలుమూలల నుంచి తెచ్చిన కళాఖండాలు
సన్నీ ఇంట్లో ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి తెచ్చిన కళాఖండాలు ఉన్నాయి. నేపాల్ నుంచి తెచ్చిన బుద్ధుడి పెయింటింగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. కానీ, వీటన్నింటికన్నా తన పిల్లలు చేసిన ఆర్ట్వర్క్స్ అంటేనే సన్నీకి ఎక్కువ ఇష్టం. న్యూయార్క్ సిటీ స్కైలైన్ను పిల్లలతో కలిసి పెయింట్ చేసి, భర్త డేనియల్కు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. సన్నీ స్వయంగా చేసిన పాము కళాకృతి కూడా ఉంది.
Image Credit : pinterest
విశాలమైన బాల్కనీ. పచ్చని మొక్కలు
ఈ పెంట్హౌస్కు మరో ప్రత్యేకత విశాలమైన బాల్కనీ. పచ్చని మొక్కలతో నిండిన ఈ బాల్కనీ నుంచి నగరం మొత్తం కనిపిస్తుంది. వంటగది మొత్తం తెలుపు రంగులో, ఆధునిక ఉపకరణాలతో ఉంది. 'మా కిచెన్ ఏమీ తక్కువ కాదు' అని సన్నీ సరదాగా అన్నారు.
'ఇది అచ్చం లాస్ ఏంజిల్స్ ఇల్లులా ఉంది' అని ఫరా ఖాన్ మెచ్చుకున్నారు.సౌందర్యం, సింప్లిసిటీ కలగలిసిన సన్నీ లియోన్ 16 కోట్ల ఇల్లు.. ప్రతి ఒక్కరికీ ఓ కలల సౌధంలా కనిపించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.
