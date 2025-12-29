- Home
- Entertainment
- Allu Arjun Atlee Movie OTT Rights: 600 కోట్ల ఓటీటీ డీల్.. అట్లీ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ మరో సంచలనం
Allu Arjun Atlee Movie OTT Rights: 600 కోట్ల ఓటీటీ డీల్.. అట్లీ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ మరో సంచలనం
Allu Arjun Atlee Movie OTT Rights: 'పుష్ప 2: ది రూల్' బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత అల్లు అర్జున్ స్టార్డమ్ తారాస్థాయికి చేరింది. అతని తర్వాతి సినిమా AA22xA6 విడుదల తేదీ ఖరారు కాకముందే ఓటీటీ డీల్ పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది.
14
Image Credit : Instagram
AA22xA6 సినిమా
అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న AA22xA6 సినిమా ఓటీటీ ఒప్పందం ఖరారైంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను రూ.600 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం.
24
Image Credit : Instagram
రూ.600 కోట్ల ఓటీటీ డీల్
రూ.600 కోట్ల ఓటీటీ డీల్ నిజమైతే, అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో ఇదే అతిపెద్దది అవుతుంది. ఈ డీల్తోనే సినిమా బడ్జెట్లో 75% రికవరీ అయింది. రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.
34
Image Credit : Instagram
అల్లు అర్జున్ ద్విపాత్రాభినయం
సమాచారం ప్రకారం, 'AA22xA6'లో అల్లు అర్జున్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆయన పారితోషికం రూ.175 కోట్లు. దీపికా పదుకొణె, మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.
44
Image Credit : Instagram
విడుదల తేదీ
ఈ యాక్షన్ సినిమాను ఒకే భాగంగా విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు నిర్ణయించారు. దీని వీఎఫ్ఎక్స్ పనులను హాలీవుడ్ చిత్రాలకు పనిచేసిన ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ సంస్థ చేస్తోంది. విడుదల తేదీ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
Latest Videos