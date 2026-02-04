ఆలియా భట్ యాక్షన్ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్.. అసలేం జరుగుతోంది ?
ఆలియా భట్, శర్వరీల 'ఆల్ఫా' ఓటీటీ రిలీజ్: యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత ఆలియా భట్, శర్వరీల 'ఆల్ఫా' సినిమాపై రకరకాల పుకార్లు వస్తున్నాయి. మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఈ సినిమాను నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయొచ్చు.
స్పై థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా'
ఆలియా భట్, శర్వరీ బాగ్ నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా'. ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లు లీడ్ రోల్స్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమాను 2024లో ప్రకటించారు. మొదట డిసెంబర్ 25, 2025న రిలీజ్ అనుకున్నా, తర్వాత ఏప్రిల్ 17, 2026కి వాయిదా వేశారు.
ఓటీటీలో రిలీజ్
యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వరుస ఫ్లాపుల వల్ల 'ఆల్ఫా' నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుందని పుకారు. కానీ, YRF స్టూడియోలో ఫైనల్ షూటింగ్ జరుగుతోందని, లీడ్ యాక్టర్లు పాల్గొంటున్నారని మరో వార్త. సినిమా థియేటర్లలోనే రిలీజ్ అవుతుందని మేకర్స్ అంటున్నారు.
హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
'ఆల్ఫా' నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుందా?
యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వరుస ఫ్లాపుల వల్ల 'ఆల్ఫా' ఓటీటీలో రిలీజ్ కావచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. రాణి ముఖర్జీ పాపులర్ ఫ్రాంచైజీ 'మర్దానీ 3' కూడా ఆశించినంతగా ఆడలేదు.
చివరి షెడ్యూల్
ఫ్రీప్రెస్జర్నల్ కథనం ప్రకారం, "ఆలియా, శర్వరీ, అనిల్, బాబీ YRF స్టూడియోలో చివరి షెడ్యూల్లో పాల్గొంటున్నారు. వచ్చే వారంతో ఇది పూర్తవుతుంది. మేకర్స్ థియేటర్ రిలీజ్కే సిద్ధంగా ఉన్నారు." ఈ సినిమా ఈ ఏడాదే రిలీజ్ అవుతుందని కూడా స్పష్టం చేశారు.
రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో
'ఆల్ఫా' సినిమాతో ఆలియా భట్ మొదటిసారి యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో అడుగుపెడుతోంది. YRF స్పై యూనివర్స్లో ఆమెకు ఇదే మొదటి సినిమా. ఇది ఇండియాలో మొదటి ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ యాక్షన్ సినిమా. ఇందులో ఆలియా, శర్వరీ పవర్ఫుల్ రోల్స్లో కనిపిస్తారు.