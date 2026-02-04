- Home
దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ 25 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థాన వేడుకలో నటుడు సూర్య పాల్గొన్నారు. 'కాక్క కాక్క' సినిమా తన గుర్తింపును మార్చిందని చెప్పిన సూర్య, గౌతమ్ మీనన్ లాంటి దర్శకులే సినిమాకు బ్రహ్మలని పేర్కొన్నారు.
నటుడు సూర్య
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో స్టైలిష్ మేకర్గా పేరుగాంచిన గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, దర్శకుడిగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓ భారీ వేడుకలో నటుడు సూర్య పాల్గొని గౌతమ్ మీనన్ గురించి మాట్లాడిన భావోద్వేగ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
గౌతమ్ మీనన్తో కలిసి సూర్య డ్యాన్స్
వేడుక ప్రారంభంలోనే సూర్య ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. గౌతమ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'వారణం ఆయిరం' సినిమాలోని ఎనర్జిటిక్ "అంజల" పాటకు, స్టేజీపై గౌతమ్ మీనన్తో కలిసి సూర్య డ్యాన్స్ చేశారు. చాలా కాలం తర్వాత ఈ హిట్ కాంబోను కలిసి చూసిన అభిమానులు, కేరింతలతో ఆడిటోరియంను హోరెత్తించారు.
భావోద్వేగం
స్టేజీపై మాట్లాడిన సూర్య, దర్శకుల ప్రాముఖ్యత గురించి చాలా భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. "వీళ్లే (గౌతమ్ మీనన్ లాంటి దర్శకులు) సినిమాకు బ్రహ్మలు. వాళ్లు ఊహించకపోతే, మాలాంటి నటులకు ఇక్కడ స్థానం లేదు. ఒక నటుడిగా నన్ను తీర్చిదిద్దడంలో ఈయనకు పెద్ద పాత్ర ఉంది," అని ప్రశంసించారు.
సూర్య సినీ కెరీర్లో
సూర్య సినీ కెరీర్లో 'కాక్క కాక్క' సినిమా ఒక మైలురాయి అని ఎవరూ కాదనలేరు. దాన్ని సమర్థిస్తూ సూర్య, "ఈ రోజు నాకు దొరుకుతున్న ప్రేమకు, సమాజంలో నేను పొందుతున్న గౌరవానికి 'కాక్క కాక్క' సినిమా చాలా ముఖ్యమైన కారణం. అన్బుసెల్వన్ పాత్రను నాకు ఇచ్చి, నా గుర్తింపునే మార్చిన వ్యక్తి గౌతమ్," అని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
సూర్య, గౌతమ్ మీనన్ మధ్య స్నేహం
సూర్య, గౌతమ్ మీనన్ మధ్య స్నేహం కేవలం సినిమా కోసమే కాదని ఆ వేడుక నిరూపించింది. "మీ సినిమాల్లో నటించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇన్నేళ్ల ప్రయాణం, ప్రేమకు ధన్యవాదాలు" అని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్న అభిమానులకు తలవంచి నమస్కరిస్తున్నానని చెబుతూ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.