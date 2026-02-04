- Home
శర్వానంద్ హీరో నటించిన `నారీ నారీ నడుమ మురారి` మూవీ సంక్రాంతికి విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందింది. సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
నారీ నారీ నడుమ మురారితో హిట్ అందుకున్న శర్వానంద్
శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ `నారీ నారీ నడుమ మురారి`. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య హీరోయిన్లుగా నటించారు. వీకే నరేష్, సిరి హనుమంతు, వెన్నెల కిశోర్, సంపత్ రాజ్, సుదర్శన్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. అనిల్ సుంకర నిర్మించిన ఈ మూవీ సంక్రాంతికి విడుదలై హిట్గా నిలిచింది. సంక్రాంతికి చివర్లో రిలీజ్ అయి లేట్గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వచ్చి హిట్ అందుకుంది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత శర్వానంద్కి హిట్ ఇచ్చింది.
ఓటీటీలోకి వచ్చిన నారీ నారీ నడుమ మురారి
ఈ మూవీ సంక్రాంతికి కానుకగా జనవరి 15న విడుదలయ్యింది. అయితే జనవరి 14 సాయంత్రం నుంచే ప్రీమియర్స్ తో ప్రదర్శించబడింది. ఇప్పటి వరకు 20 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. సినిమా విడుదలైన 20 రోజులకే ఓటీటీలోకి రావడం గమనార్హం. అమెజాన్ ప్రైమ్లో బుధవారం నుంచే స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. థియేటర్లలో క్లోజ్ కావడంతో ఇప్పుడు ఓటీటీకి వచ్చేసింది. అయితే ముందు అగ్రిమెంట్ ప్రకారమే ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రావడం విశేషం. థియేటర్లలో మంచి ఆదరణ పొందిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలో ఎలాంటి ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.
నారీ నారీ నడుమ మురారి ఫైనల్ కలెక్షన్లు
ఇదిలా ఉంటే థియేట్రికల్గా `నారీ నారీ నడుమ మురారి` మూవీ క్లోజ్ అయినట్టే. ఇండియాలో ఈ మూవీ రోజుకి ఇరవై లక్షల వరకు కలెక్షన్లని వసూలు చేసింది. అయితే షేర్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. చాలా చోట్ల జీరో షేర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే, కలెక్షన్ల సైట్ టాలీవుడ్ టూ బాలీవుడ్ అందించిన లెక్కల ప్రచారం ఇప్పటి వరకు ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 36కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. సుమారు రూ.19కోట్ల షేర్ కలెక్షన్లని రాబట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీనికి సుమారు రూ.15కోట్ల షేర్ వస్తే, ఓవర్సీస్, ఇతర భాషల్లో కలుపుకుని నాలుగున్నర కోట్ల షేర్ వచ్చింది. దీంతో ఆల్మోస్ట్ ఇరవై కోట్ల షేర్ సాధించిందని చెప్పొచ్చు.
నారీ నారీ నడుమ మురారి మూవీకి లాభాల పంట
శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన `నారీ నారీ నడుమ మురారి` మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ.11కోట్లు. ఇప్పటికే బ్రేక్ ఈవెన్ దాటుకుని ఏకంగా రూ.9కోట్ల వరకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. మంచి హిట్ కొట్టిందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ మూవీకి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. కానీ థియేటర్లు సరిపడా లేకపోవడంతో కలెక్షన్లు తగ్గాయి. లేదంటే ఈజీగా వంద కోట్ల వరకు వెళ్లినా ఆశ్చర్యం లేదు.