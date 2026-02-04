Ranveer Singh: ధురంధర్ షూటింగ్ కోసం రణవీర్ సింగ్ విలాసాలు, నిర్మాతకు నష్టమా?
ధురంధర్ సినిమా ఎండ్ క్రెడిట్స్పై జరిగిన వైరల్ విశ్లేషణలో, రణవీర్ సింగ్ సినిమా కోసం 3 వ్యానిటీ వ్యాన్లను వాడినట్టు ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై ప్రొడక్షన్ వర్గాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి. నటీనటులు ప్రొడక్షన్ ఖర్చులను పెంచడంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
ధురంధర్
ఆదిత్య ధర్ 'ధురంధర్' నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయింది. సినిమాలోని రహస్య సంకేతాలపై విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి. షూటింగ్లో రణవీర్ మూడు వ్యానిటీ వ్యాన్లు వాడినట్టు రెడిట్లో ఓ పోస్ట్ వైరల్ అయింది. దీంతో నటుల ఖర్చులపై చర్చ మొదలైంది.
రణవీర్ కోసం మూడు వ్యాన్లు
సినిమా ఎండ్ క్రెడిట్స్ స్క్రీన్షాట్ను ఒకరు రెడిట్లో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. అందులో రణవీర్ పాత్ర కోసం మూడు వ్యాన్లు చూపించారు. దీంతో నటీనటుల అదనపు ఖర్చులపై కొత్త చర్చ మొదలైంది.
థాయ్లాండ్ షూటింగ్ కోసం
ఇక్కడ 'వ్యాన్' అంటే సాధారణ కార్లు, విలాసవంతమైనవి కాదని ప్రొడక్షన్ టీమ్ సభ్యుడు తెలిపారు. థాయ్లాండ్ షూటింగ్ కోసం వీటిని వాడారు. రణవీర్, అతని సిబ్బంది, సామాను తరలించడానికి ఒక వ్యాన్, రెండు కార్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ధురంధర్: ది రివెంజ్
ధురంధర్, దాని సీక్వెల్ ధురంధర్: ది రివెంజ్ షూటింగ్ ఒకేసారి జరిగింది. మొదట ఒకే సినిమాగా తీయాలనుకున్నారు. కానీ తర్వాత రెండు భాగాలుగా విభజించారు. రణవీర్ బిజీ షెడ్యూల్, ఫిజిక్ మార్పుల వల్ల సెట్లో సిబ్బంది అవసరం పడింది.
అద్భుతమైన మేకోవర్
టీజర్లో రణవీర్ రెండు పాత్రల్లో, అద్భుతమైన మేకోవర్లో కనిపిస్తాడు. అతను 15 కిలోల బరువు తగ్గి, 25 కిలోలు పెరిగాడు. రోజుకు 12-14 గంటలు షూటింగ్ చేశాడు. దీనికోసం సెట్లో జిమ్, పర్సనల్ చెఫ్ అవసరం పడింది. అదనంగా ఏమీ ఇవ్వలేదని, అవసరమైనవే ఇచ్చారని యూనిట్ చెప్పింది.
భారత గూఢచారి
ఈ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్ జస్కిరత్ సింగ్ రంగీ అనే భారత గూఢచారి పాత్ర పోషించాడు. ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలను తెంచడానికి హంజాగా మారతాడు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ కూడా ఉన్నారు.
మార్చి 19న థియేటర్లలో
ప్రస్తుతం రణవీర్ ధురంధర్ 2 విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. సోమవారం విడుదలైన టీజర్లో అతని పాత్ర నేపథ్యం చూపించారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.