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- Alia Bhatt: మోస్ట్ గ్లామర్ లుక్లో ఆర్ఆర్ఆర్ బ్యూటీ.. లవ్ అండ్ వార్ నుంచి అలియాభట్ లుక్
Alia Bhatt: మోస్ట్ గ్లామర్ లుక్లో ఆర్ఆర్ఆర్ బ్యూటీ.. లవ్ అండ్ వార్ నుంచి అలియాభట్ లుక్
రణ్బీర్ కపూర్, అలియాభట్, విక్కీ కౌశల్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ `లవ్ అండ్ వార్`. దీన్నుంచి అలియా భట్ ఫస్ట్ లుక్ని విడుదల చేసింది టీమ్. ఇందులో అలియా గ్లామర్తో ఆకర్షిస్తోంది.
లవ్ అండ్ వార్ మూవీతో రాబోతున్న రణ్బీర్, అలియాభట్
అలియాభట్ తెలుగు ఆడియెన్స్ కి `ఆర్ఆర్ఆర్`తో పరిచయం అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో సీతగా మెరిసింది. తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించింది. ఇప్పుడు ఆమె హిందీలో `లవ్ అండ్ వార్` చిత్రంలో నటిస్తోంది. పాన్ ఇండియా మూవీగా ఇది తెరకెక్కుతోంది. దీనికి సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వం వహించడం విశేషం. ఆయన ఇండియన్ మూవీస్లోనే అత్యంత గ్రాండియర్ మూవీస్కి కేరాఫ్. ఆయన సినిమా ఒక విజువల్ ట్రీట్గా ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్రేము కనువిందు చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆయన మరో కనువిందుని ఇచ్చేందుకు వస్తున్నారు. రణ్ బీర్ కపూర్, అలియాభట్, విక్కీ కౌశల్ కాంబినేషన్లో లవ్ అండ్ వార్ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు.
లవ్ అండ్ వార్ నుంచి అలియాభట్ ఫస్ట్ లుక్
ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రణ్ బీర్ కపూర్ ఫస్ట్ లుక్ని విడుదల చేశారు. రక్తం మరకలతో బ్లూ కారులో ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా స్టయిలీష్ లుక్లో రణ్ బీర్ ఫస్ట్ లుక్ అదిరిపోయింది. ప్రేమ కోసం యుద్ధం అనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పుడు అలియాభట్ ఫస్ట్ లుక్ని విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో అలియా ఇంతకుముందెన్నడూ కనిపించని గ్లామరస్ లుక్లో మెరిసింది. ఈ సినిమాలో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తన గత చిత్రాలకు భిన్నమైన ఆధునిక ప్రపంచాన్ని చూపించబోతున్నారు.
తెలుగులోనూ లవ్ అండ్ వార్
మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అలియా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. విడుదలైన ఈ పోస్టర్లో అలియా స్లిట్ స్కర్ట్, ప్రత్యేకమైన హెడ్పీస్తో కుర్చీలో కూర్చుని కనిపించింది. ఆమె లుక్, స్టైలింగ్, హావభావాలు రెట్రో ఫీల్ను తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ పాత్రలో అలియా పూర్తిగా కొత్త అవతార్లో కనిపించనుందని పోస్టర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఆమె పాత్ర బలంగా ఉండబోతుందని, అదే సమయంలో గ్లామర్తో ట్రీట్ ఇవ్వబోతుందని తాజా లుక్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. దీంతో అంచనాలు పెరిగాయి. ఇక ఈ చిత్రం 2027 జనవరి 21న హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తెలుగులోనూ దీన్ని విడుదల చేయబోతున్నారు.