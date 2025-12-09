- Home
ఇటీవల వచ్చిన 'ధురంధర్' సినిమాతో అక్షయ్ ఖన్నా 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన నటుడిగా నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆయన సినిమాల కలెక్షన్లు రూ.1000 కోట్లకు చేరువైంది.
1. అక్షయ్ ఖన్నా: 2 సినిమాలు, దాదాపు రూ.1000 కోట్ల కలెక్షన్
2025లో అక్షయ్ ఖన్నా రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. 'ఛావా', 'ధురంధర్' సినిమాల్లో విలన్గా నటించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.993.41 కోట్లు వసూలు చేసి టాప్లో నిలిచారు.
2. రిషబ్ శెట్టి: ఒక సినిమా, 800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు
కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి 2025లో 'కాంతార: ఎ లెజెండ్ చాప్టర్ 1' చిత్రంతో కనిపించారు. ఆయనే దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 852.16 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో టాప్ 2లో నిలిచారు రిషబ్ శెట్టి.
3. విక్కీ కౌశల్: ఒక సినిమా, 800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు
2025లో విక్కీ కౌశల్ 'ఛావా' అనే ఒక్క సినిమాలోనే కనిపించారు. ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ జీవితం ఆధారంగా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.807.91 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో విక్కీ కౌశల్ ఈ ఏడాది టాప్ 3లో నిలిచారు.
4. అక్షయ్ కుమార్: 4 సినిమాలు, రూ.789 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు
2025లో అక్షయ్ కుమార్ 4 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. 'స్కై ఫోర్స్', 'కేసరి చాప్టర్ 2', 'హౌస్ఫుల్ 5', 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3' చిత్రాల మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్ రూ.789 కోట్లు. ఇలా అక్షయ్ టాప్ 4లో నిలిచారు.
5. మోహన్లాల్: 3 సినిమాలు, 500 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు
మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ 2025లో 3 సినిమాలతో వచ్చారు. 'L2: ఎంపురాన్', 'తుడారం', 'హృదయపూర్వం' చిత్రాల మొత్తం కలెక్షన్ రూ.578.45 కోట్లు. దీంతో మోహన్ లాల్ టాప్ 5లో నిలిచారు. ఇలా కలెక్షన్ల పరంగా ఇండియాలోనే ఈ ఏడాది టాప్ హీరోలు వీరే కావడం విశేషం.