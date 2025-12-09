- Home
Top 10 Movies 2025: పవన్, వెంకటేష్, రాంచరణ్ లలో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎవరి సత్తా ఎంత ? 2025లో టాప్ 10 మూవీస్ ఇవే
Top 10 Movies 2025: 2025 సంవత్సరం ముగియడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2025లో దక్షిణాదిలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు ఏవో, వాటి కలెక్షన్ల వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 మూవీస్
2025లో కొన్ని చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించాయి. దక్షిణాదిలో కూలి, పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ, కాంతార, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం లాంటి చిత్రాలు కళ్ళు చెదిరే కలెక్షన్స్ రాబట్టాయి. ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో ఓ ఫ్లాప్ మూవీ కూడా ఉంది.
10. గేమ్ ఛేంజర్
రామ్ చరణ్ 'గేమ్ ఛేంజర్' 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో 10వ స్థానంలో ఉంది. కానీ, ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫెయిల్ అయింది. రూ.300 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కేవలం రూ.195.8 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రానికి శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు.
9. తుడరుమ్
మోహన్లాల్ 'తుడరుమ్' సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.235.1 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయింది. ఈ ఏడాది మోహన్లాల్ నటించిన చిత్రాల్లో రూ.200 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన రెండో సినిమా ఇది.
8. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ
అజిత్ కుమార్ 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' కూడా 2025లో దుమ్మురేపింది. రూ.180 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.248.1 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్ అయింది. ఈ జాబితాలో 8వ స్థానంలో ఉంది. దీనికి ఆధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకుడు.
7. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
వెంకటేష్ 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలై భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.258.4 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఇందులో ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్లు.
6. L2: ఎంపురాన్
మోహన్లాల్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ 'L2: ఎంపురాన్' 2025లో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. రూ.150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.268.1 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్ అయింది. మోహన్లాల్ కెరీర్లో ఇది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది.
5. ఓజీ
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' కూడా అత్యధిక వసూళ్ల జాబితాలో ఉంది. రూ.240 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.298.1 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్ అయింది. పవన్ కళ్యాణ్కు ఇది మంచి కమ్బ్యాక్ సినిమా. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్.
4. లోకా చాప్టర్ 1
కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకా చాప్టర్ 1' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించింది. రూ.40 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.302.1 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఈ చిత్రాన్ని దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మించారు. డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకుడు.
3. మహావతార్ నరసింహ
'మహావతార్ నరసింహ' సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఆదరణ లభించింది. 2025లో విడుదలైన ఈ యానిమేషన్ సినిమా బడ్జెట్ రూ.40 కోట్లు. ఇది రూ.326.1 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఈ జాబితాలో 3వ స్థానంలో ఉంది.
2. కూలీ
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'కూలీ' 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో సౌత్ సినిమా. రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ చిత్రానికి లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.516.7 కోట్లు వసూలు చేసింది.
1. కాంతార చాప్టర్ 1
పాన్ ఇండియా స్టార్ రిషబ్ శెట్టి 'కాంతార చాప్టర్ 1' 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సౌత్ సినిమాల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. రూ.130 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.853.4 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయింది.