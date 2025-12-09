Sara Arjun: ధురంధర్ స్టార్ సారా అర్జున్ రూ.12 కోట్ల లగ్జరీ ఫ్లాట్.. వైరల్ ఫోటోలు
బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండియన్ సినిమాల్లో నటించిన యంగ్ యాక్టర్ సారా అర్జున్, ముంబైలోని అంధేరి వెస్ట్లో ఓ అందమైన ఫ్లాట్లో నివసిస్తోంది. ఇది సినీ కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం. సెలబ్రిటీ ఫ్లాట్ల ధరల ప్రకారం, ఆమె నివాసం విలువ రూ.12 కోట్లు ఉంటుంది.
సారా అర్జున్
బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల్లో గుర్తింపు పొందిన సారా అర్జున్, ముంబై అంధేరి వెస్ట్లోని ఓ ప్రీమియం లగ్జరీ ఫ్లాట్లో నివసిస్తోంది. దీని విలువ రూ. 8 నుంచి 12 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది.
సారా అర్జున్ లగ్జరీ హౌస్
సారా అర్జున్ ముంబై పశ్చిమ శివార్లలోని అంధేరి వెస్ట్లో నివసిస్తోంది. నటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలకు ఇది సరైన చిరునామా. లోఖండ్వాలా, వెర్సోవా, జుహుకు మంచి యాక్సెస్ ఉంది.
రియల్ ఎస్టేట్ హబ్
అంధేరి వెస్ట్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్, రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా మారింది. యశ్ రాజ్ స్టూడియోస్, బాలాజీ లాంటి ప్రధాన స్టూడియోలకు దగ్గరగా ఉన్న ఓ సురక్షిత అపార్ట్మెంట్లో సారా ఉంటోంది. దీని విలువ 12 కోట్లు అని సమాచారం.
సారా అర్జున్ రాజ్ అర్జున్
ఈ ఫ్లాట్ను కరోనా సమయంలో కొన్నారు. ఆమె తండ్రి రాజ్ అర్జున్ స్వయంగా గోడలకు పెయింట్ వేశారు. డాన్స్ బహుమతులు, పుస్తకాలతో నిండిన షెల్ఫ్లు, బాల్కనీలో రీడింగ్ కార్నర్ ఉన్నాయి.
ఇంటీరియర్ డిజైన్
ఆమె గది తన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పాస్టెల్ రంగు గోడలు, చక్కని స్టడీ ఏరియా, ఇష్టమైన సినిమా పోస్టర్లు, డ్యాన్స్ కోసం ఓ చిన్న స్థలం ఉన్నాయి. ఇది ఆమె ఆశయాన్ని నిశ్శబ్దంగా చెబుతుంది.
లివింగ్ ఏరియా
ఇంట్లో అనవసరమైన అలంకరణలు, మార్బుల్ గ్లోస్ లాంటివి లేవు. లివింగ్ ఏరియాలో హార్డ్వుడ్ ఫ్లోరింగ్ ఉంది. సహజమైన వెలుతురు గదిని పెద్దదిగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
సారా అర్జున్ సినిమాలు
సారా గది ఇంటికి ప్రాణం లాంటిది. ఆమె బహుమతులు, పుస్తకాలు షెల్ఫ్ల నిండా ఉన్నాయి. చదువు, సినిమాను బ్యాలెన్స్ చేయాలన్న తల్లి మాటలకు ఇది నిదర్శనం. ఇల్లు ప్రదర్శన కోసం కాకుండా, నివాసం కోసం కట్టినట్టుంది.
సారా అర్జున్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా 6 ఏళ్ళ వయసు నుంచి నటిస్తోంది. ఇప్పుడు ఆమెకి ప్రధాన నటిగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. పొన్నియన్ సెల్వన్ చిత్రంలో మెరిసింది. ఇప్పుడు రణ్వీర్ సింగ్ ధురంధర్ చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.