Bhooth Bangla: బట్టలు చింపుకుని ఈవెంట్ వచ్చిన స్టార్ హీరో.. ఇదెక్కడి అరాచకం బాబోయ్, వైరల్
అక్షయ్ కుమార్ కొత్త సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. హారర్-కామెడీ జానర్లో వచ్చిన ఈ ట్రైలర్పై మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. అయితే, ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు అక్షయ్ వచ్చిన తీరు చూసి అందరూ షాకయ్యారు. ఆ ఫోటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోమవారం ముంబైలో 'భూత్ బంగ్లా' ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు. ఈ ఈవెంట్కు అక్షయ్ కుమార్ చిరిగిన బట్టలతో వచ్చారు. ఆయన్ను అలా చూసి మీడియా వాళ్లు షాకయ్యారు. 'నా పరిస్థితి చూసి ఎవరిలా చేశారని అనుకుంటున్నారు కదా? ఇది దెయ్యం పనే' అని అక్షయ్ నవ్వుతూ అన్నారు. 'సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎవరికైనా ఇలాగే అవుతుంది' అని కూడా జోక్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
'భూత్ బంగ్లా' ట్రైలర్ లాంచ్కు అక్షయ్ చిరిగిన బట్టలతో రావడంతో, సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫోటోలపై అభిమానులు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సౌరభ్ గుప్తా అనే యూజర్ 'బట్టలు పీకిందెవరు?' అని అడగ్గా, వరుణ్ అనే మరో యూజర్ 'ఇలాంటి బట్టలు మనం వేసుకుంటే ఊళ్లోని కుక్కలు వెంటపడతాయి' అని కామెంట్ చేశాడు.
అక్షయ్ కుమార్ డ్రెస్సింగ్పై నెటిజన్లు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. నితిషా అనే యూజర్ 'మార్కెట్లోకి ఎలాంటి డిజైనర్లు వచ్చార్రా బాబూ' అని కామెంట్ చేసింది. షాబుద్దీన్ అనే వ్యక్తి 'బాలీవుడ్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇలాగే ఉంది, బట్టలే చెబుతున్నాయి' అని రాశాడు. శ్రుతి శర్మ అనే యూజర్ 'ధురంధర్ సినిమా తర్వాత హీరోలందరి పరిస్థితి ఇదే' అని పేర్కొంది. ప్రతాప్ కుమార్ అనే యూజర్ 'ఇదేం విచిత్రమైన ప్రపంచం. ఇలాంటి బట్టలు ధనవంతులు వేస్తే ఫ్యాషన్, అదే పేదవాడు వేస్తే బిచ్చగాడు' అని కామెంట్ చేశాడు.
అక్షయ్ కుమార్ బట్టలు చూసి నెటిజన్లు తెగ నవ్వుకుంటున్నారు. హరీష్ కౌశల్ అనే యూజర్ 'అదంతా సరే గానీ, అక్షయ్ సర్ జేబులో టపాసులు ఎవరు పెట్టారు?' అని ఫన్నీగా అడిగాడు. వీర్ అనే మరో యూజర్ 'సినిమా రిలీజ్కు ముందే బట్టలు చిరిగిపోయాయి' అని రాశాడు. నజనీన్ లతీఫ్ అనే యూజర్ 'ఇప్పుడే ఇజ్రాయెల్ బోర్డర్ నుంచి వస్తున్నట్టున్నారు' అని సెటైర్ వేసింది. ఇలా చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
'భూత్ బంగ్లా' ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ బయటకు వచ్చి, అభిమానులతో సరదాగా సెల్ఫీలు దిగారు. అభిమానులను కలిసిన అనంతరం ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
