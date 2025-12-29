- Home
- Entertainment
- 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' రీమేక్ లో హీరోయిన్ గా 46 ఏళ్ళ నటి.. దిల్ రాజు ప్లానింగ్ ఇదే
'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' రీమేక్ లో హీరోయిన్ గా 46 ఏళ్ళ నటి.. దిల్ రాజు ప్లానింగ్ ఇదే
2025 ముగిసేలోపు అక్షయ్ కుమార్ అభిమానులకు ఒక అదిరిపోయే వార్త వచ్చింది. 58 ఏళ్ల ఈ సూపర్స్టార్ ఖాతాలో ఒక అద్భుతమైన కామెడీ సినిమా చేరింది. విశేషం ఏంటంటే, దీన్ని సౌత్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మించబోతున్నారు. ఈ సినిమా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి…
అక్షయ్ కుమార్ సినిమాకు అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వం
రిపోర్టుల ప్రకారం, అక్షయ్ కుమార్ కొత్త యాక్షన్ కామెడీ సినిమాకు అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వం వహిస్తారు. అక్షయ్తో ఆయన గతంలో 'వెల్కమ్', 'సింగ్ ఈజ్ కింగ్', 'థ్యాంక్యూ' లాంటి సినిమాలు తీశారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో 14 ఏళ్ల క్రితం 'థ్యాంక్యూ' (2011) వచ్చింది.
కొత్త సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ హీరోయిన్గా విద్యా బాలన్ నటిస్తుందని అంటున్నారు. వీరిద్దరూ ఇంతకుముందు 'హే బేబీ', 'భూల్ భులయ్యా', 'థ్యాంక్యూ', 'మిషన్ మంగళ్' సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. చివరిసారిగా 'మిషన్ మంగళ్' (2019)లో కనిపించారు. ఇప్పుడు 7 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిసి వస్తున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్ కొత్త కామెడీ సినిమా షూటింగ్ ఎప్పటి నుంచి మొదలు?
కొత్త ఏడాది అంటే 2026 మొదటి నెలలోనే అక్షయ్ కుమార్, డైరెక్టర్ అనీస్ బజ్మీ, నటి విద్యా బాలన్తో కలిసి తన కొత్త సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టనున్నారు. జనవరి 19, 2026 నుంచి ముంబైలో సినిమా ప్రిన్సిపల్ ఫోటోగ్రఫీ మొదలవుతుందని సమాచారం.
సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్తో ఇద్దరు హీరోయిన్లు
ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్కు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటారని అంటున్నారు. వీరిలో విద్యా బాలన్ పేరు ఖరారైంది. రెండో హీరోయిన్ పేరు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ సినిమా కథ మిస్టీరియస్గా ఉంటుందని, కానీ అనీస్ బజ్మీ స్టైల్లో నవ్వులతో పాటు ఎమోషనల్ డెప్త్ కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం రీమేక్
అక్షయ్ కుమార్ కొత్త కామెడీ సినిమా, 2025లో రిలీజైన దగ్గుబాటి వెంకటేష్, మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్ నటించిన బ్లాక్బస్టర్ తెలుగు యాక్షన్ కామెడీ 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'కి రీమేక్ అని కొన్ని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. దీన్ని దిల్ రాజే నిర్మించారు. అయితే, ఇది పూర్తి రీమేక్ కాదని, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ను తమ స్టైల్లో డెవలప్ చేశామని దిల్ రాజు అంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి రిలీజ్ డేట్ పై సమాచారం లేదు. ఈ మూవీలో విద్యాబాలన్.. ఐశ్వర్య రాజేష్ పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉంది.