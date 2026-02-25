- Home
- Golmaal 5: గోల్మాల్ 5లో భారీ ట్విస్ట్! అజయ్ దేవగణ్ సినిమాలో ఆ కొత్త హీరోయిన్ ఎవరు?
అజయ్ దేవగణ్ 'గోల్మాల్' ఫ్రాంచైజీ ఐదో సినిమాతో మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీస్తున్న ఈ 'గోల్మాల్ 5' గురించి ఓ లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఓ కొత్త హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిందని, మూవీకి గ్లామర్ టచ్ ఇవ్వనుందని టాక్.
అజయ్ దేవగణ్
బాలీవుడ్లో అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ 'గోల్మాల్' ఇప్పుడు ఐదో పార్ట్తో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇంతకుముందు వచ్చిన నాలుగు భాగాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించాయి.
గోల్మాల్ 5
'గోల్మాల్ 5' అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. రోహిత్ శెట్టి డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ ఐదో సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది. వెరైటీ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభించారు. అయితే, మొదటి షెడ్యూల్లో అజయ్ దేవగణ్ పాల్గొనడం లేదు.
డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి
డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తీస్తున్న 'గోల్మాల్ 5'లో అర్షద్ వార్సీ, తుషార్ కపూర్, కునాల్ ఖేమూ, శ్రేయాస్ తల్పాడే నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు జానీ లీవర్, సంజయ్ మిశ్రా, ముఖేష్ తివారీ, అశ్విని కల్సేకర్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
కొత్త హీరోయిన్ ఎంట్రీ
వస్తున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, అజయ్ దేవగణ్ 'గోల్మాల్ 5'లో ఓ కొత్త హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె పేరు కూడా బయటకు వచ్చింది. ఆ హీరోయిన్ పేరు విని అభిమానులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆమె ఒక సౌత్ యాక్ట్రెస్ కావడం విశేషం.
సౌత్ బ్యూటీ ప్రియమణి
వస్తున్న వార్తల ప్రకారం, 'గోల్మాల్ 5'లో సౌత్ బ్యూటీ ప్రియమణి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఆమె ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించనుందని, ఇప్పటికే షూటింగ్ కూడా మొదలుపెట్టిందని సమాచారం.
బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనూ
ప్రియమణి సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరని తెలిసిందే. ఆమె సౌత్తో పాటు బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనూ నటించారు. షారుఖ్ ఖాన్ 'చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్'లో ఓ అదిరిపోయే ఐటెం సాంగ్ చేశారు. అలాగే, 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్', 'ఆర్టికల్ 370' వంటి చిత్రాల్లోనూ నటించి మెప్పించారు.