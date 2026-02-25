ఒక్క హీరో, ఆరుగురు హీరోయిన్లతో లవ్ ఎఫైర్.. ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమించాడో తెలుసా ?
బాలీవుడ్ హ్యాండ్సమ్ హీరోలలో ఒకరైన షాహిద్ కపూర్ కు 45 ఏళ్లు నిండాయి. 1981 ఫిబ్రవరి 25న న్యూఢిల్లీలో పుట్టిన షాహిద్, ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించాడు. కానీ, గత కొంతకాలంగా ఆయన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆడటం లేదు.
Image Credit : instagram
షాహిద్ కపూర్ ప్రేమ వ్యవహారాలు
షాహిద్ కపూర్ సినిమాలతో పాటు తన ప్రేమ వ్యవహారాలతో కూడా ఫేమస్ అయ్యాడు. మీడియా కథనాల ప్రకారం, బాలీవుడ్లో దాదాపు ఆరుగురు హీరోయిన్లతో ఆయనకు ఎఫైర్స్ ఉన్నాయి. వారి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Image Credit : instagram
కరీనా కపూర్
షాహిద్ కపూర్ ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కరీనా కపూర్తో ఉన్న బంధం గురించే ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు. షాహిద్, కరీనాను పిచ్చిగా ప్రేమించాడు. 'ఫిదా' సినిమా షూటింగ్ టైంలో వీరిద్దరి మధ్య బంధం మొదలైంది. ఐదేళ్ల పాటు రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వీరు, 'జబ్ వి మెట్' సినిమా తర్వాత విడిపోయారు.
Image Credit : instagram
అమృతా రావు
'వివాహ్' సినిమాలో షాహిద్ కపూర్, అమృతా రావు జోడీని ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడ్డారు. అయితే, వీరిద్దరి మధ్య ఎఫైర్ ఉందనే పుకార్లు 'ఇష్క్-విష్క్' సినిమా నుంచే మొదలయ్యాయి. కానీ, ఈ విషయంపై ఇద్దరిలో ఎవరూ స్పందించలేదు. అమృతా అయితే అవన్నీ చెత్త వార్తలని కొట్టిపారేసింది.
Image Credit : instagram
ప్రియాంక చోప్రా
'కమీనే' సినిమా సెట్లో షాహిద్ కపూర్, ప్రియాంక చోప్రా మధ్య ప్రేమ మొదలైంది. వీరిద్దరూ తమ బంధాన్ని అందరి ముందు అంగీకరించారని కూడా అంటారు. ప్రియాంక ఇంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ జరిగినప్పుడు, షాహిద్ అక్కడే ఉన్నాడని చెబుతారు. అయితే, ఈ బంధం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు.
Image Credit : instagram
అనుష్క శర్మ
మీకు తెలుసా? 'బద్మాష్ కంపెనీ' సినిమాలో కలిసి నటించేటప్పుడు షాహిద్ కపూర్, అనుష్క శర్మ దగ్గరయ్యారు. అయితే, ఈ బంధం కూడా ఎక్కువ కాలం సాగలేదు, ఇద్దరూ విడిపోయారు.
Image Credit : instagram
సోనాక్షి సిన్హా
సోనాక్షి సిన్హాతో కూడా షాహిద్ కపూర్ ఎఫైర్ వార్తలు బాగా వినిపించాయి. ఇద్దరూ 'ఆర్... రాజ్కుమార్' సినిమాలో కలిసి నటించారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో దగ్గరయ్యారని, కానీ సినిమా విడుదల తర్వాత వారి బంధం కూడా ముగిసిపోయిందని అంటారు.
Image Credit : instagram
విద్యా బాలన్
షాహిద్ కపూర్, విద్యా బాలన్ 'కిస్మత్ కనెక్షన్' సినిమాలో కలిసి కనిపించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వీరిద్దరి రిలేషన్షిప్ గురించి వార్తలు బాగా చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే, ఈ బంధం కూడా త్వరగానే ముగిసిపోయింది.
