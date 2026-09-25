హాయ్ చెప్పడమే తప్పైందా? ఇంట్లో వాళ్లు చూసిన పెళ్లి వద్దని పారిపోయిన జంట కథ
Hi Movie OTT: ఇంట్లో వాళ్లు చూసిన పెళ్లి ఇష్టం లేక ఓ కుర్రాడు ఇల్లు వదిలి వచ్చేస్తాడు. అదే సమయంలో మరో అమ్మాయి కూడా తనకు ఇష్టం లేని పెళ్లి నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తుంది. ఈ ఇద్దరి జీవితాల్లో ఎదురైన పరిస్థితులు ఏంటి? అసలు వీళ్ల కథ ఎలా మలుపు తిరిగింది?
ఇంట్లోనే కూర్చుని చూసేయొచ్చు
యువ హీరో కవిన్, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార తొలిసారిగా కలిసి నటించిన సినిమా 'హాయ్'. ఆగస్టు 28న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ రొమాంటిక్ మూవీ, ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో సినిమా చూడలేకపోయిన వాళ్లు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని 'హాయ్' చూసేయొచ్చు.
ఎందులో చూడొచ్చంటే?
జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి 'హాయ్' సినిమా జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. సౌత్ ఆడియన్స్ అందరూ తమ సొంత భాషల్లో ఈ మూవీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు..
కవిన్, నయనతార తొలిసారిగా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడమే 'హాయ్' సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. వేర్వేరు జనరేషన్లకు చెందిన ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ ఒకే సినిమాలో నటిస్తున్నారని ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
సినిమా కథ ఏంటంటే?
విష్ణు ఎడవన్ ఈ సినిమాకు కథ అందించి దర్శకత్వం వహించాడు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి ఇష్టం లేని ఇద్దరు వ్యక్తుల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఇందులో కవిన్ 'మయిల్' అనే యువకుడి పాత్ర పోషించాడు. పెళ్లి ఇష్టం లేక ఇల్లు వదిలి వచ్చిన మయిల్, అలాగే తనకు ఇష్టం లేని పెళ్లి నుంచి దూరంగా వెళ్లాలనుకునే నయనతార.. ఈ ఇద్దరి ప్రయాణం ఎలా కలిసింది అన్నదే ఈ సినిమా కథ.
ఎవరెవరు నటించారు?
కవిన్, నయనతారతో పాటు ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణం ఉంది. రాధికా శరత్కుమార్, ప్రభు, దివంగత కే. భాగ్యరాజ్, వీటీవీ గణేష్, సత్యన్, అమృతా శ్రీనివాసన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. వీరితో పాటు ఆదిత్య కదిర్, ఖురేషీ, ఫెప్సీ విజయన్, కావియా అరివుమణి, రెంజీ పణిక్కర్, మిర్చి కెమి కూడా నటించారు.
సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో..
'హాయ్' సినిమాతో విష్ణు ఎడవన్ దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యాడు. డైరెక్టర్ కాకముందు అతను తమిళంలో మంచి గేయ రచయితగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 'మాస్టర్' సినిమాలోని 'పొలకట్టుమ్ పరా పరా', 'లియో'లోని 'బాడాస్' లాంటి సూపర్ హిట్ పాటలను అతనే రాశాడు.
జీ స్టూడియోస్, రౌడీ పిక్చర్స్, సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై విఘ్నేష్ శివన్, నయనతార, ఎస్.ఎస్. లలిత్ కుమార్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ మూవీని చూసేందుకు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.