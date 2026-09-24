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- Movie Copied Scenes: బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో అదిరిపోయే సీన్లు..మొత్తం కాపీ చేసినవే, ఎక్కడ నుంచి లేపేశారంటే
Movie Copied Scenes: బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో అదిరిపోయే సీన్లు..మొత్తం కాపీ చేసినవే, ఎక్కడ నుంచి లేపేశారంటే
బిల్లా, తుప్పాకి నుంచి ఎంథిరన్ వరకు థియేటర్లలో విజిల్స్ వేయించిన టాప్ 6 తమిళ్ మాస్ సీన్ల వెనుక ఉన్న హాలీవుడ్ అసలు కథ ఏంటి? మన ఆడియన్స్కు తగ్గట్టు వాటిని ఎలా మార్చారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హాలీవుడ్ నుంచి లేపేసిన టాప్ 5 సీన్లు!
థియేటర్లలో విజిల్స్, చప్పట్లతో మనకు గూస్బంప్స్ తెప్పించిన ఎన్నో మాస్ సీన్లు నిజంగా మన డైరెక్టర్ల సొంత ఐడియాలేనా? వరల్డ్ సినిమాలోని క్లాసిక్ మూవీస్ నుంచి ఈ సీన్లను మన వాళ్లు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. మన ఆడియన్స్ పల్స్ పట్టుకుని రీ-క్రియేట్ చేసిన 6 అదిరిపోయే సీన్ల వెనుక ఉన్న అసలు కథను ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. బిల్లా (2007) - హెలికాప్టర్ ఎంట్రీ
విష్ణువర్ధన్ డైరెక్షన్లో తల అజిత్ నటించిన 'బిల్లా' తమిళ్ సినిమాలో ఒక స్టైలిష్ ట్రెండ్ సెట్టర్. అజిత్ హెలికాప్టర్ నుంచి స్టైల్గా దిగి, గ్లాస్ బిల్డింగ్లోకి నడుచుకుంటూ వచ్చే ఇంట్రో సీన్ ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఫేవరెట్.
ఒరిజినల్ మూవీ: మిషన్: ఇంపాజిబుల్ III (2006)
సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్: టామ్ క్రూజ్ కోట్-సూట్లో హెలికాప్టర్ నుంచి దిగి తన టీమ్తో కలిసి నడిచి వచ్చే యాక్షన్ ఎంట్రీకి ఇది పక్కా కాపీ. కానీ, అజిత్ మేనరిజం, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తోడవ్వడంతో ఇండియన్ ఆడియన్స్కు ఇది ఒక మాస్ ట్రీట్లా మారిపోయింది.
2. తుపాకీ (2012) – 12 మంది టెర్రరిస్టులను చంపే సీన్
ఏ.ఆర్. మురుగదాస్, విజయ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'తుపాకీ' ఇంటర్వెల్ సీన్ ఇండియన్ సినిమాలోనే బెస్ట్ మాస్ సీన్లలో ఒకటి. 12 మంది స్లీపర్ సెల్స్ను 12 మంది ఆర్మీ ఆఫీసర్లు ఒకే సెకనులో కాల్చి చంపే సీన్ అది.
ఒరిజినల్ మూవీ: లెబనాన్/అరబ్ మూవీ Dawaa, ఇంటర్నేషనల్ కౌంటర్-టెర్రరిస్ట్ థ్రిల్లర్స్.
సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్: నెట్వర్క్ను హ్యాక్ చేసి, కౌంట్డౌన్ పెట్టి టార్గెట్లను ఒకేసారి లేపేసే 'సింక్రొనైజ్డ్ షూటింగ్' టెక్నిక్ను వరల్డ్ స్పై మూవీస్ నుంచి తీసుకున్నారు. మన మిలిటరీ థ్రిల్లర్కు తగ్గట్టు దీన్ని చాలా గ్రిప్పింగ్గా మార్చారు.
3. ఆరణ్య కాండం (2010) - రా యాక్షన్ ఫైట్
త్యాగరాజన్ కుమారరాజా తీసిన 'ఆరణ్య కాండం' తమిళ్లో మొదటి నియో-నోయిర్ (Neo-noir) మూవీగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఇందులో ఉన్న రా (Raw) ఫైట్ సీన్ల గురించి సినిమా లవర్స్ ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటారు.
ఒరిజినల్ మూవీ: కొరియన్ క్లాసిక్ మూవీ Oldboy (2003)
సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్: 'ఓల్డ్బాయ్' సినిమాలో హీరో ఒక ఇరుకైన కారిడార్లో సుత్తి పట్టుకుని 20 మందికి పైగా రౌడీలను ఒంటరిగా చితకబాదుతాడు. సరిగ్గా అదే 'సింగిల్-షాట్ పానింగ్' కెమెరా యాంగిల్, యాక్షన్ స్టైల్ను 'ఆరణ్య కాండం' ఫైట్ సీన్లలో పర్ఫెక్ట్గా వాడారు.
4. విక్రమ్ (2022) – ఏజెంట్ అమర్ మాస్క్ సీన్
లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో కమల్ హాసన్, ఫహద్ ఫాజిల్, విజయ్ సేతుపతి నటించిన మెగా హిట్ మూవీ 'విక్రమ్'. ఇందులో ఏజెంట్ అమర్ (ఫహద్ ఫాజిల్) మాస్క్ వేసుకుని శత్రువుల ముందు మాస్గా ఎంట్రీ ఇచ్చే సీన్కు థియేటర్లు దద్దరిల్లాయి.
ఒరిజినల్ మూవీ: V for Vendetta (2005)
సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్: 'వి ఫర్ వెండెట్టా' సినిమాలో అన్యాయంపై పోరాడే హీరో వాడే ఫేమస్ 'గై ఫాక్స్' (Guy Fawkes) మాస్క్, చీకట్లో నుంచి సడెన్గా రావడం, మాస్క్ తీసి ఫేస్ చూపించడం లాంటివి విక్రమ్ సినిమాలోని చాలా మాస్ సీన్లకు డైరెక్ట్ ఇన్స్పిరేషన్.
5. ఎంథిరన్(రోబో ) – మ్యాగ్నెట్ మ్యాజిక్
శంకర్ డైరెక్షన్లో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన 'ఎంథిరన్' క్లైమాక్స్ గ్రాఫిక్స్ సీన్లలో వశీగరన్ రోబోలన్నీ ఒకచోట చేరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్మేషన్స్తో శత్రువులను చెదరగొడతాయి.
ఒరిజినల్ మూవీ: X-Men Series (Magneto Characters)
సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్: 'ఎక్స్-మెన్' సినిమాలో అయస్కాంత శక్తిని కంట్రోల్ చేసే 'మ్యాగ్నెటో' కార్లను, తుపాకులను తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటాడు. ఆ 'మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్' ఐడియాను, రోబోలన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద పాములా, మనిషిలా మారే 'మార్ఫింగ్ ఫార్మేషన్స్' ట్రిక్స్ను హాలీవుడ్ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) నుంచి తీసుకుని మన నేటివిటీకి తగ్గట్టు గ్రాండ్గా డిజైన్ చేశారు.