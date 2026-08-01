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- Lenin OTT: ఓటీటీలోకి అఖిల్ 100 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్, లెనిన్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? ఎందులోనో తెలుసా?
Lenin OTT: ఓటీటీలోకి అఖిల్ 100 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్, లెనిన్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? ఎందులోనో తెలుసా?
Lenin OTT: అయ్యగారు ఓటీటీలోకి వచ్చే టైమ్ ఫిక్స్ అయ్యింది. లెనిన్ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర 100 కోట్ల మార్క్ ను అందుకుని.. కెరీర్ లో తొలి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు అఖిల్. ఈ నెలలో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను పలకరించబోతున్నాడు.
ఓటీటీలోకి అఖిల్ 100 కోట్ల సినిమా..
అక్కినేని యంగ్ హీరో అఖిల్ తన కెరీర్లోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ‘ఏజెంట్’ వంటి భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత సరైన హిట్ కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అఖిల్కు ‘లెనిన్’ చిత్రం ఊహించని రీతిలో తిరుగులేని విజయాన్ని అందించింది. జులై 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ రాయలసీమ రూరల్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్.. బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. ఇప్పుడు ఈ రూ. 100 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ సినిమా డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది.
లెనిన్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? ఎందులో?
థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడిన ‘లెనిన్’ చిత్రం డిజిటల్ ప్రసార హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ‘జీ5’ (ZEE5) దక్కించుకుంది. ఆగస్టు 7 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని తమ ప్లాట్ఫామ్లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను చూడటం మిస్ అయినవారు .. మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనుకునే అక్కినేని అభిమానులు ఈ ప్రకటనతో పండగ చేసుకుంటున్నారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల విధ్వంసం!
ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచే థియేటర్ల వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది. తొలి రోజే రూ. 16.7 కోట్ల భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన ‘లెనిన్’.. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించి లాభాల బాట పట్టింది. 10 రోజుల్లో రూ. 88 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన అఖిల్ సినిమా.. కేవలం 20 రోజుల్లోనే రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్లోకి అడుగుపెట్టింది. అఖిల్ సినీ ప్రస్థానంలోనే ఇది మొదటి రూ. 100 కోట్ల సినిమాగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
అయ్యగారి మాస్ కంబ్యాక్..
ఇప్పటివరకు అర్బన్, లవర్ బాయ్ లేదా స్టైలిష్ పాత్రలకే పరిమితమైన అఖిల్, ఈ చిత్రంతో తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే కథ కోసం గెటప్, బాడీ లాంగ్వేజ్, యాసను పూర్తిగా మార్చి ఊర మాస్ లుక్లో ఒదిగిపోయారు. ఆయన పవర్ ప్యాక్డ్ పర్ఫార్మెన్స్కు ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల నుంచి సైతం భారీ ప్రశంసలు దక్కాయి. ‘అయ్యగారు మాస్ కంబ్యాక్ ఇస్తే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వాల్సిందే’ అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పండగ చేసుకుంటున్నారు.
లెనిన్ సినిమా సంగతులు
మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లెనిన్ సినిమాలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్ గా నటించగా, వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీకి మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఎస్. తమన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సినిమాను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత నిర్మించారు.