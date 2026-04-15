Ajith Love Story: హీరోయిన్ తో షూటింగ్ స్పాట్లోనే మొదలైన కథ.. అజిత్ షాలిని లవ్ స్టోరీ తెలుసా?
ఓ తమిళ సినిమా షూటింగ్లో జరిగిన ఓ చిన్న ప్రమాదం... అజిత్ కుమార్, షాలినిల నిజ జీవిత ప్రేమకు నాంది పలికింది. అజిత్ చూపిన కేరింగ్తో మొదలైన ఈ బంధం, ఈ రోజుకీ అభిమానులు పండుగ చేసుకునే పెళ్లిగా మారింది.
అజిత్ కుమార్, షాలినిల ప్రేమ కథ
తమిళ సినిమాల్లో తెరపై ఎన్నో ప్రేమకథలు పుడతాయి. కానీ కొన్ని మాత్రమే నిజ జీవితంలోనూ కొనసాగి, అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోతాయి. అజిత్ కుమార్, షాలినిలది అలాంటి ఓ అందమైన ప్రేమకథ. ఈ ప్రేమకు 'అమర్కళం' సినిమా కారణమని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ ప్రేమ ఎలా మొదలైందనే అసలు కథ ఇంకా ఆసక్తిగా ఉంటుంది.
ఒక ప్రమాదం... మొదలైన బంధం!
'అమర్కళం' షూటింగ్లో ఓ సీన్ చేస్తుండగా, అజిత్ చేతిలోని కత్తి పొరపాటున షాలిని చేతికి తగిలింది. ఆ క్షణం అజిత్ చాలా కంగారుపడిపోయి, వెంటనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశాడు. ఆ రోజంతా ఆమె బాగోగులు చూసుకున్నాడు. అజిత్ చూపిన ఆ కేరింగే ఇద్దరి మధ్య ప్రత్యేకమైన బంధాన్ని ఏర్పరిచిందని చెబుతారు.
ప్రేమలో పడతానేమో అని భయం!
డైరెక్టర్ శరన్ చెప్పిన ఓ సంఘటన ఇప్పటికీ అభిమానుల మధ్య వైరల్ అవుతూనే ఉంది. 'షూటింగ్ ఇంకా ఆలస్యమైతే, ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించేస్తానేమో అని భయంగా ఉంది' అని అజిత్ నవ్వుతూ అన్నారట. అది అప్పుడు సరదాగా అన్న మాటే అయినా, ఆ తర్వాత నిజమైంది.
తెలియకుండా దాచిపెట్టారు..
షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరూ తమ ప్రేమను బయటపెట్టుకోలేదు. ప్రొఫెషనల్గా ఉంటూ తమ పాత్రల్లో పూర్తిగా లీనమైపోయారు. కానీ, వాళ్ల కళ్లలో కనిపించిన భావాలు మాత్రం ఆ ప్రేమను బయటపెట్టేశాయి.
ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో బయటపడ్డ ప్రేమ!
మూణార్ షూటింగ్ టైంలో అజిత్ ఫోన్ చేయలేదని షాలిని కాస్త కోపంగా, కాస్త కంగారుగా ఫీల్ అయ్యిందట. 'ఎందుకు ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయలేదు?' అని అడిగింది. అది మామూలు కోపం కాదు... ప్రేమ, ఆందోళన కలిసిన ఫీలింగ్. ఆ సంఘటనే వాళ్ల బంధాన్ని మరింత బలపరిచింది.
ప్రేమ పెళ్లిగా మారిన క్షణం
'అమర్కళం' సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, అజిత్-షాలినిల ప్రేమ విషయం అభిమానులకు తెలిసిపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రేమ పెళ్లి బంధంగా మారి, ఈ రోజుకీ అభిమానులు మెచ్చే గొప్ప జంటగా వాళ్లు నిలిచారు.
ఒక సినిమా… ఒక సంఘటన… ఒక కేరింగ్…
ఒక సినిమా... ఒక సంఘటన... ఒక కేరింగ్... ఇవన్నీ కలిసి ఈ అందమైన ప్రేమను పుట్టించాయి. సినిమాలో మొదలైన ఈ బంధం, నిజ జీవితంలో నిలిచిపోయే ప్రేమగా మారింది. అందుకే అజిత్ కుమార్ - షాలిని జంటకు ఇప్పటికీ అభిమానుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
