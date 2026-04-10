Prabhas: ప్రభాస్ పై ధురంధర్ డైరెక్టర్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించే కామెంట్.. సందీప్ వంగాకి ఇచ్చిన రిప్లై చూశారా
ఆదిత్య ధర్ ప్రభాస్ను లెజెండ్గా సంభోదించిన సందేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అభిమానులు దీనిని భారీగా షేర్ చేస్తున్నారు. సందీప్ రెడ్డి, ఆదిత్య ధర్ మధ్య ఆసక్తికర చర్చ జరిగింది.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గురించి దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ చేసిన వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగాతో జరిగిన సోషల్ మీడియా సంభాషణలో ఈ వ్యాఖ్య వెలువడింది. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం అభిమానుల మధ్య విస్తృతంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ట్వీట్కు స్పందించిన ఆదిత్య ధర్
సందీప్ రెడ్డి వంగా ముందుగా చేసిన ట్వీట్లో ‘ధురంధర్ 2’ సినిమాను ప్రశంసిస్తూ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో ప్రచారం, విమర్శలపై కూడా ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ ట్వీట్కు స్పందించిన ఆదిత్య ధర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఒక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు.
ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా
ఆ సందేశంలో ఆదిత్య ధర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా తన అభిప్రాయాలను ధైర్యంగా చెప్పే విధానం తనకు నచ్చిందని పేర్కొన్నారు. తన సినిమాలపై విశ్వాసం ఉంచి, సందేహం లేకుండా ముందుకు వెళ్లే ధైర్యం అందరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంలోనే ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్
“లెజెండ్ ప్రభాస్ సర్కు నా ప్రేమ తెలియజేయండి” అనే వాక్యం ఈ ట్వీట్లో ప్రధానంగా నిలిచింది. ఈ ఒక్క లైన్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. అభిమానులు ఈ వ్యాఖ్యను స్క్రీన్షాట్ల రూపంలో షేర్ చేస్తూ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కలిసి ‘ధురంధర్ 2’ చిత్రాన్ని ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్లో వీక్షించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో Spirit సినిమాలో ప్రభాస్ నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిత్య ధర్ చేసిన వ్యాఖ్యకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
ట్రెండింగ్లో
సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఈ వ్యాఖ్యపై స్పందిస్తూ ప్రభాస్కు లభించిన ఈ గుర్తింపును హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఆయన కెరీర్, సినిమాలు, పాన్ ఇండియా స్థాయి ప్రాచుర్యం కారణంగా ఈ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చిందని పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం విస్తృతంగా షేర్ అవుతూ ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది.