Jr NTR: జనాలు రాళ్లతో కొడతారు, ఆ మచ్చని తొలగించుకోవడానికి ఎన్టీఆర్ ఏం చేశాడో తెలుసా ?
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కి సింహాద్రి తర్వాత ఊహించని క్రేజ్ ఏర్పడింది. దెబ్బకు తారక్ టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోల జాబితాలో చేరిపోయారు. కానీ ఆ తర్వాత సినిమా రిజల్ట్ తనపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపింది అనేది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేశారు.
Jr NTR
యంగ్ టైగర్ చాలా చిన్న వయసులోనే పీక్ స్టార్ డమ్ చూశారు. ఆది, సింహాద్రి లాంటి సినిమాలు ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ని, క్రేజ్ ని అమాంతం పెంచేశాయి. పెరిగిన అంచనాలతో సింహాద్రి తర్వాత ఎన్టీఆర్ చేసిన చిత్రాలు వర్కౌట్ కాలేదు. వరుస ప్లాపులు తారక్ ని ఇబ్బంది పెట్టాయి. యమదొంగతో తారక్ తిరిగి పుంజుకున్నాడు.
ఆంధ్రావాలా
ఎన్టీఆర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆంధ్రావాలా, టెంపర్ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టెంపర్ చిత్రానికి కథ వక్కంతం వంశీ అందించగా పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వం వహించారు. పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలోనే ఆంధ్రావాలా చిత్రం తెరకెక్కింది. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని విధంగా భారీ అంచనాలతో ఈ చిత్రం విడుదలయింది.
య్యా మన సినిమా పోయింది
కానీ ఊహించని విధంగా ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయింది. టెంపర్ మూవీ ఇంటర్వ్యూలో తారక్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రావాలా రిజల్ట్ తర్వాత పూరి భయ్యాకి ఫోన్ చేశా. సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పటికీ పూరి జగన్నాధ్ పిలుపులో, ఎనెర్జీలో తేడా లేదు. కానీ నేనే కాస్త నెమ్మదిగా మాట్లాడాను. భయ్యా మన సినిమా పోయింది. అంతా ఫ్లాప్ అంటున్నారు. మనం బయటకి వెళితే బహుశా జనాలు రాళ్లతో కొడతారేమో. అయినప్పటికీ నీతో కలసి వర్క్ చేసిన ప్రతి క్షణం నాకు సంతోషంగా అనిపించింది.
ఆంధ్రావాలా ఎఫెక్ట్
కుదిరితే మనం కలిసి ఇంకో సినిమా చేద్దాం. ఈ మచ్చని తొలగించుకుందాం అని చెప్పా. ఆంధ్రావాలా ఎఫెక్ట్ వల్ల మేం 11 ఏళ్ళు కలసి పనిచేయలేదు. టెంపర్ తో ఆ కోరిక తీరింది అని తారక్ తెలిపారు. వాస్తవానికి మాకు భయం వేసింది. టెంపర్ లో నటిస్తున్నప్పుడు కూడా తరచుగా పూరి భయ్యాని అడుగుతూ ఉండేవాడిని. నా పాత్ర వర్కౌట్ అవుతుందా అని.
నెగిటివ్ షేడ్స్
ఆయన చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ మూవీలో నేను నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్ లో నటించాను. ఒక రాక్షసుడు లాంటి వ్యక్తి దేవుడిలా మారే పాత్ర. నాలో ఆ నెగిటివ్ యాంగిల్ ని ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అనే డౌట్ ఉండేది అని తారక్ తెలిపారు. టెంపర్ చిత్రం రిలీజై సూపర్ హిట్ అయింది.