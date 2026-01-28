Aditi Shankar: డైరెక్టర్ శంకర్ కూతురు లేటెస్ట్ లుక్ చూశారా ? పూర్తిగా మారిపోయింది
Aditi Shankar latest look: నటి అదితి శంకర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న ఫోటోలు అభిమానుల మధ్య వైరల్ అవుతున్నాయి. అదితి శంకర్ నటిగా రాణిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
13
Image Credit : Instagram/Aditi Shankar
డైరెక్టర్ శంకర్ కూతురు
డైరెక్టర్ శంకర్ రెండో కూతురే ఈ అదితి శంకర్. అదితి శంకర్ నటిగా రాణిస్తున్నారు.
23
Image Credit : insta
చివరగా భైరవం చిత్రంలో
డాక్టర్ చదివిన ఈమె ఇప్పుడు తమిళ, తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. తెలుగులో అదితి శంకర్ చివరగా భైరవం అనే చిత్రంలో నటించారు.
33
Image Credit : insta
కంప్లీట్ గా లుక్ మారిపోయింది
ఇదిలా ఉండగా, అదితి శంకర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ ఫోటోలు అభిమానుల మధ్య వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె లేటెస్ట్ లుక్ అందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. కంప్లీట్ గా ఆమె లుక్ మారిపోయింది.
