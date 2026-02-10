ప్రభాస్ కంటే వయసులో చిన్నదైనా.. ఆయనకు తల్లిగా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కంటే వయసులో చిన్నది, స్టార్ హీరోయిన్ గా టాలీవుడ్ లో వెలుగు వెలిగింది. ప్రభాస్ కు ఓ సినిమాలో తల్లిగా నటించిన తార ఎవరో తెలుసా?
పాన్ ఇండియాలో సత్తా చాటుతున్న ప్రభాస్..
పాన్ ఇండియా హీరోగా దేశవ్యాప్తంగా సత్తా చాటుతున్న హీరో.. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన బాహుబలి సినిమాలతో ప్రభాస్కు ప్రత్యేకమైన పాన్ ఇండియా ఇమేజ్ ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత తన నుంచి వచ్చే ప్రతి సినిమా కూడా పాన్ ఇండియా స్థాయిలోనే ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాడు ప్రభాస్. కల్కి, సలార్ వంటి భారీ చిత్రాలతో బ్లాక్బస్టర్ విజయాలు అందుకున్న ఆయన, ఇటీవల రాజాసాబ్ సినిమాతో పెద్ద డిజాస్టర్ను ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.
నెక్ట్స్ సినిమాలపై ఫోకస్ పెంచిన ప్రభాస్..
ఇక ప్రస్తుతం ప్రభాస్ తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. రాజా సాబ్ డిజాస్టర్ తో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ప్రభాస్. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఫౌజీ సినిమాలో నటిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నాడు. అదే సమయంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ సినిమాను కూడా రీసెంట్ గా ప్రారంభించాడు. స్పిరిట్ నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఏడాదికి రెండు సినిమాలు విడుదల చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభాస్ ముందుకు వెళ్తున్నాడు.
ప్రభాస్ కు తల్లిగా నటించిన హీరోయిన్..
ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ కంటే వయసులో చిన్నదైన ఓ హీరోయిన్ ఆయనకు తల్లిగా నటించిన సినిమా గురించి మీకు తెలుసా? ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏదంటే, ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన మున్నా. ఈ సినిమాలో ఒకప్పటి హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రభాస్ తల్లి పాత్రలో నటించింది.
ప్రభాస్ కంటే వయసులో చిన్నది..
కళ్యాణి వయసులో ప్రభాస్ కంటే చిన్నదే అయినప్పటికీ, ఆమె చేసిన తల్లి పాత్ర అప్పట్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారి తీసింది. పాత్రల ఎంపిక విషయంలో విమర్శలు ఎదురైనా, తాను తీసుకున్న పాత్రకు వందశాతం న్యాయం చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది కళ్యాణి. మున్నా సినిమాలో ప్రభాస్ తల్లి పాత్రలో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు కూడా లభించాయి. ప్రభాస్ తల్లిగా నటించే అవకాశం మంచు లక్ష్మికి కూడా వచ్చింది. కానీ ఆమె ఆ అవకాశాన్ని వదిలేసుకున్నారు.
తగ్గని ప్రభాస్ ఇమేజ్..
అయితే మున్నా సినిమా కథ ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించిన రేంజ్లో విజయం సాధించలేకపోయింది. అయినప్పటికీ ప్రభాస్ మాత్రం ఎక్కడా వెనుకడుగు వేయకుండా తన కెరీర్పై మరింత దృష్టి పెట్టి, వరుసగా విజయవంతమైన సినిమాలతో ముందుకు సాగాడు.ప్రస్తుతం ప్రభాస్ రేంజ్ వేరు. ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం వస్తే చాలు, ఏ పాత్రలోనైనా నటించేందుకు ఎంతో మంది నటీనటులు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పవచ్చు.